Stoner domina en MotoGP, pero Lorenzo presenta sus credenciales

AFP 10/03/2008 - 2:19

El australiano Casey Stoner (Ducati), vigente campeón mundial, ganó este domingo el Gran Premio de Qatar de MotoGP, la primera carrera disputada de noche, en un circuito de Losail donde sólo el español Jorge Lorenzo (Yamaha) fue capaz de plantarle cara. Dani Pedrosa fue tercero.

En su debut en la categoría reina, Lorenzo, vigente bicampeón de 250cc, logró una verdadera hazaña al firmar la 'pole' en Losail con un tiempo récord de 1:53.927 y superó desde la primera prueba del Mundial-2008 a su compañero de equipo en Yamaha, Valentino Rossi, que estuvo tres vueltas en cabeza.

"No he hecho una gran salida, me han adelantado muchos pilotos de atrás. Eso me ha puesto nervioso y en las primeras vueltas tenía los brazos agarrotados", contaba Lorenzo, que en la salida perdió cinco posiciones. "Habría preferido ganar pero Stoner era mucho más rápido. Terminar segundo en mi primera carrera de MotoGP no está tan mal y el campeonato es largo", advirtió.

Otro español, Dani Pedrosa (Honda), que aún se resiente de su lesión en la muñeca, hizo una extraordinaria salida que le llevó de la octava a la primera posición, que mantuvo durante las cuatro primeras vueltas, antes de finalizar tercero en esta prueba inaugural del Mundial-2008, corrida con luz artificial.

"He hecho una salida increíble. Nunca hubiese imaginado poder arrancar tan bien. He adelantado a todos los pilotos que tenía delante en la parrilla y me he colocado primero a final de recta", decía Pedrosa, "muy contento" con un resultado que no se esperaba tras salir atrasado.

Peleando con Rossi, el catalán fue finalmente rebasado por Lorenzo, que terminaría siendo el único piloto capaz de seguir a rueda de Stoner hasta la 15ª vuelta, antes de que el número uno imprimiera un ritmo infernal a la carrera, abriendo una brecha cada vez más importante con sus perseguidores.

Entonces la pelea se trasladó a la cuarta posición, donde el italiano Andrea Dovizioso, otro recién llegado de gran talento que finalmente se adjudicó esa posición, tuvo que pelearla con su compatriota Rossi, logrando superar al siete veces campeón mundial de motociclismo.

El británico James Toseland, campeón del mundo de Superbikes en 2007, cruzó la meta en sexta posición en su debut en MotoGP por delante de su compañero de equipo, el estadounidense Colin Edwards.

Losail, donde Stoner ya se impuso el año pasado, es un circuito que se le da muy bien al campeón del mundo, que este domingo consiguió en la noche de Qatar su 18ª victoria de un Gran Premio y la 11ª en categoría reina.

En el cuarto de litro, el italiano Mattia Pasini (Aprilia) firmó su novena victoria, relegando al segundo puesto al español Alvaro Bautista, en cabeza de la segunda a la octava vuelta, mientras otro español Héctor Barberá, terminaba retrasado tras liderar también la carrera de la novena a la 18ª vueltas.

Pasini se impuso en las dos últimas vueltas a Barberá, al finlandés Mika Kallio (3º) y a otro español, Alex Debón, que terminó en cuarta posición después de haber partido en 'pole'.

En 125cc, el español de 23 años Sergio Gadea logró la segunda victoria de su carrera tras imponerse en el Gran Premio de Francia en 2007, adjudicándose la carrera por delante de su compatriota Joan Olivé y del alemán Stefan Bradl.