Rodríguez Zapatero, el buen 'talante' que repetirá en el gobierno

AFP 10/03/2008 - 10:44

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre con poco carisma cuando llegó al gobierno en 2004, ha vuelto a ganar unas elecciones el domingo tras dirigir una legislatura en la que se caracterizó por su 'talante', presentándose como alguien moderno y tolerante.

En 2004 llegó a la presidencia del gobierno después de cuatro años de líder de la oposición frente a José María Aznar, en los que le persiguió la fama de soso.

Él mismo anunció que haría una "oposición tranquila" cuando fue nombrado secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el 2000, a los 40 años, tras un período de falta de líderes en su formación tras el largo liderazgo de Felipe González (1982-1996).

En marzo de 2004 los socialistas ganaron unos comicios celebrados bajo la conmoción de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que dejaron 191 muertos y más de 1.800 heridos, por sorpresa, ya que las encuestas daban una ligera ventaja a su contrincante, Mariano Rajoy.

Pero enseguida Zapatero empezó a trabajar para construirse el buen talante que había prometido y, poco después de tomar posesión, ordenó el regreso de las tropas de Irak, una de las promesas estrella de su campaña en un país donde hubo una fuerte movilización en contra de la intervención militar y la participación española.

A ello también contribuyeron una serie de medidas sociales -aplaudidas por muchos y denostadas por otros- como el matrimonio entre homosexuales, la ley integral contra la violencia de género, el divorcio exprés, las ayudas para el alquiler de los jóvenes y el 'cheque-bebé'.

Incluso la oposición del PP le ayudó a demostrar su buen temple, con la radicalización de algunos de sus miembros, que durante mucho tiempo atribuyeron a ETA la autoría de los atentados del 11-M a pesar de las pruebas que apuntaban a los islamistas.

Además, en un período que muchos llamaron "la legislatura de la crispación", los conservadores atacaron frontalmente a Zapatero por el diálogo que inició en vano con la organización independentista armada vasca ETA.

Sin embargo, en los últimos meses también fue incluyendo la firmeza en su discurso.

Desde que se rompió el diálogo con ETA, en junio de 2007, ha asegurado una y otra vez que no negociará con la organización.

Ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, supo defender con perseverancia a José María Aznar en la Cumbre Iberoamericana de noviembre -y luego al Rey ante la amenaza de crisis diplomática con Venezuela- a base de pregonar "respeto" y "tolerancia".

Estas palabras, unidas al "no nos vamos a callar", han conformado también la respuesta del gobierno a los obispos españoles en el enfrentamiento de los últimos meses.

En estos meses, su imagen de hombre moderno y relajado la acentuó en mítines, carteles, vídeos y anuncios electorales apareciendo con su esposa, la cantante lírica Sonsoles Espinosa, en los primeros y en todos sonriente y vestido de manera informal.

'La mirada positiva' fue el lema electoral y parece que también es el vital de Zapatero (Valladolid, 1960), nieto de un republicano fusilado durante la Guerra Civil (1936-39), afiliado al PSOE a los 18 años y el diputado más joven del Congreso a los 26.

"Tengo una visión optimista de la vida que tiene mucho que ver con mi estabilidad personal. Tengo una vida personal muy agradable con mi mujer, con mis hijas, con mis amigos", declaró recientemente a el diario El País.

"Es un permanente baño de oxígeno", aprecia este ex profesor de Derecho aficionado a Borges, a la pesca y al Barça y padre de dos hijas, Laura y Alba, de 13 y 11 años.

Este domingo respondió al "No nos falles" que le reclamaron sus seguidores en 2004: "No lo he olvidado ni un solo día y me he esforzado por estar a la altura", aseguró a sus seguidores: "Gobernaré profundizando en las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo errores".