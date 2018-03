¿Debe dimitir Rajoy? Los expertos opinan que no porque ha mejorado los resultados

he sido y soy votante del PP pero me sincero que en estas elecciones he vuelto a votarlo para evitar un descalabro popular.Asi de pesimista me encontraba.Hemos tenido un presidente nefasto y enfrente me encuentro un lider de la oposicion igual de nefasto.Sin carisma,debil y influenciado por acebes,pedro jota y losantos.Desgraciadamente y por primera vez me alegro de que haya renovado un presidente nefasto pero con 4 años de experiencia a que sea reemplazado por otro igual de nefasto y sin experiencia.No merecemos estos politicos.Solo espero que el PP le busque recambio que los tiene (Gallardon,Esperanza,Rato),y busque el centro mas que el extremo y por favor que Pedro Jota no vuelva a dirigir la campaña y al candidato.Ya hemos visto el resultado y lo poco que ha tardado en dar la espalda a Rajoy.