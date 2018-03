Elecciones. puig (erc) pide "cabeza frÍa", "bajar ciertos humos" y volver a "la base" para recuperar electorado

10/03/2008 - 12:51

- Asegura que el PSC ha sido el beneficiario del trabajo de Esquerra en el Gobierno de Cataluña - Atribuye el descalabro de Esquerra a que "la gente no ha visualizado un cambio nacional en la Generalitat" MADRID, 10 (SERVIMEDIA) El que fuera portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso en la pasada legislatura, Joan Puig, considera que el varapalo dado por los electores a su partido se debe a que no han sabido rentabilizar su presencia en la Generalitat y a que no han logrado imprimir un giro "nacional" a la política catalana. Para remontar este mal resultado, pide "cabeza fría, bajar ciertos humos" y volver a "la base" y los valores de ERC.

Puig hace este análisis en su blog personal, después de que ERC haya perdido 5 de los 8 escaños con los que contaba en la pasada legislatura.

"En Esquerra lo tenemos complicado", reconoce, hay problemas en "clave interna", un "próximo congreso", y la participación en un Gobierno de la Generalitat donde se ha hecho "trabajo y esfuerzo para que los socialistas obtengan los rendimientos".

Ahora, añade, "nos hace falta la cabeza fría, bajar ciertos humos, volver a la base y afrontar los próximos tiempos con mucho esfuerzo". A su juicio, "la gente de Esquerra quiere más, más realidades y que seamos más exigentes que nunca y eso no se ha percibido, la gente no ha visualizado un cambio nacional en la Generalitat".

Con el título "Reflexiones antes de ir a dormir", el que fuera portavoz adjunto de Esquerra dice que "las derrotas políticas despiertan las bajas pasiones". Esto es lo que ocurrió durante la jornada del domingo, en la que su blog personal recibió más de 800 visitas, algunas con comentarios "dignos de un museo de los horrores".

Puig asegura que "ni los insultos ni las bajas pasiones cambiarán" su modo de pensar y que en muchas ocasiones "las derrotas o los malos resultados" permiten a los partidos "espabilar y reflexionar". "Esquerra ha tenido un mal resultado, pero el país también ha perdido", indica.

"Da que pensar", dice el dirigente independentista, " que el PSC haya obtenido un resultado histórico después de todo lo que ha pasado, ni cercanías, ni la falta de inversiones, ni la despreocupación por el territorio, la gente ha votado y ha premiado la Cataluña optimista y que el lobo podía venir, una gran apuesta para el país, pero este ha sido el resultado".

Joan Puig reconoce también que CiU ha tenido "un excelente resultado" y que IC "lamentablemente ha perdido su segundo diputado en el último momento", lo que hace que de 20 diputados claramente comprometidos con el catalanismo hayan quedado sólo 14 en esta legislatura.

El PSC, recuerda, ha pasado de 21 a 25 diputados, y por ello se pregunta, al igual que el ex presidente convergente Jordi Pujol: "Si (los catalanes) votamos PP y PSOE, ¿cómo podemos ser creíbles como pueblo?".

(SERVIMEDIA) 10-MAR-2008 SGR/caa