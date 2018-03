Antoni Duran Lleida no ve clara la posibilidad de pactar con el PSOE

Agencias 10/03/2008 - 13:25 Comentarios

Josep Antoni Duran

El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha asegurado que no ve factible una entrada de CiU en el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no lo descarta definitivamente. Según ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio, ésta será una legislatura "muy abierta", en la que el PSOE "ya no puede picotear por el centro y por la izquierda, porque no tiene alternativa de izquierdas".

Preguntado por si ve posible entrar en el nuevo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, Duran ha afirmado: "Sinceramente hoy, de cara a la constitución del Gobierno, no veo esta posibilidad. No se puede descartar nunca nada pero yo no lo veo".

Resultados electorales

Y es que CiU, con cerca de 800.000 votos, ha logrado romper en Cataluña la bipolarización entre PSOE y PP, con la reedición de su resultado de hace cuatro años: diez escaños, lo que le sitúa como tercera fuerza en el Congreso, con grupo propio.

Los nacionalistas aspiran ahora a influir en el Gobierno de España, con la vista puesta en el protagonismo que tuvieron en la última legislatura de Felipe González (PSOE) y la primera de José María Aznar (PP). Tras conocerse los resultados, CiU se afanó en proclamarse en fuerza "central" para la gobernabilidad española en la próxima legislatura, aunque Josep Antoni Duran dijo que no corresponde a la federación "mover ningún tipo de pieza" a partir de mañana.