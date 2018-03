Integración de IU en el PSOE, auge de Díez, renovación del PP... ¿traerá esto el 9-M?

Paula Tena 10/03/2008 - 14:26 6 Comentarios

Un día después de la jornada electoral, los temas que ocupan las conversaciones en los corrillos van más allá de los 169 escaños conseguidos por el PSOE y los 153 del PP. El bipartidismo, el estrellato del centro, los resultados obtenidos por Izquierda Unida y la movilización tras el atentado, son sólo algunas de las cuestiones más debatidas.

Rosa Díez, resucita el centro: "Podría llegar a 1,3 millones de votos"

Con un "el sueño se ha cumplido" aparecía la líder del partido de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ayer tras el recuento electoral. La nueva formación se describe como optimista, laica y progresista y para muchos es la esperanza del centro. En unas elecciones generales caracterizadas por el bipartidismo, la bocanada de aire fresco y la sorpresa la ha protagonizado UPyD alzándose con 1 escaño, es decir, con más de 300.000 votos en tan sólo seis meses de vida. "Rosa Díez es el centro, su partido representa la esperanza de que el centro no desaparezca del escenario político", explica el consultor político, José Luis Sanchís.

Las esperanzas puestas en el partido que lidera Díez son muchas. "La formación política sólo acaba de nacer, en cuanto germine tendrá mucho que decir", aclara el experto, quien se atreve a pronosticar que en las próximas elecciones UPyD "puede alcanzar hasta 1,3 millones de votos".

Los nacionalismos no han muerto

Para muchos, el hundimiento parlamentario de algunos de los nacionalismos, como el ERC que ha logrado 3 escaños, 5 menos que en las elecciones de 2004, es un claro ejemplo de que están sentenciados a desaparecer. No obstante, si estudiamos los datos electorales, lo cierto es que son "los nacionalismos de izquierdas los que han perdido votos, no los de centro", explica Sanchís. Y es que "hay un voto nacionalista muy fuerte que no se unirá ni al PP ni al PSOE", matiza. Es el caso de BNG que se mantiene con los mismos escaños o NA-BAI.

"Más mala uva" para Zapatero y "menos ideas" para Rajoy

Durante esta legislatura el enfrentamiento político entre los dos principales líderes de las fuerzas políticas nacionales ha estado muy presente. Con los resultados electorales aún calientes, tanto PSOE como PP hacen valoraciones y si la formación de José Luis Rodríguez Zapatero ha ganado, la de Mariano Rajoy también ha aumentado sus resultados de voto.

Lejos de que las urnas supongan borrón y cuenta nueva para los líderes, el experto señala que ambos deben recapacitar y renovarse. "Zapatero debe tener más mala uva y tomar una posición más dura", dice Sanchís, "mientras Rajoy debe dejarse de tantas ideas y plasmar más".

Sin atentado: "mismo resultado pero menos participación"

Una vez más, la campaña electoral estuvo marcada por los actos terroristas. En esta ocasión el asesinato de ETA que costó la vida el viernes pasado al ex edil del PSE, Isaías Carrasco, supuso un punto de inflexión en los comicios electorales. De nuevo la jornada del "Pásalo" protagonizó el fin de semana electoral mientras que los partidos sí se ponían de acuerdo y llamaban a la movilización masiva a las urnas.

Pero, ¿hubiese logrado la victoria electoral el PSOE de no haberse producido el atentado? En opinión de Sanchís, "la victoria de Zapatero era clara, los sondeos apuntaban a que iba a resultar ganador y lo único que ha logrado el atentado ha sido que más gente fuese a votar". "Hubiese sido el mismo resultado pero con menos participación", puntualiza.

Todo un revulsivo para el PP

Aunque el partido lo ha ganado el PSOE, el PP ha marcado gol. El partido electoral estaba muy reñido y "el PSOE ganó en penaltis", señala el experto político. Estas elecciones "no eran tanto ver quién ganaba, sino si gobernaba o no el PP; eso es lo que estaba en juego", concluye Sanchís. Y es que los 11 millones de votos logrados por la formación que lidera Rajoy ha supuesto un revulsivo para el líder que, en caso de seguir, gobernará "excluyendo la confrontación y buscando acuerdo en los temas de Estado", dijo ayer Rajoy tras los resultados electorales.

"Izquierda Unida acabará en el PSOE"

Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida es quizá el que más ha perdido. Más de 300.000 votantes le han dado la espalda decantando su papeleta hacia los dos grandes partidos.

Llamazares asume los resultados y ya ha anunciado que no presentará su reeleción. La pérdida de tres escaños preocupa a los analistas que se cuestionan si IU seguirá en el panorama político. "Izquierda Unida terminará formando parte del PSOE, es el camino que va a tomar donde la izquierda será más plural", explica Sanchís aunque no sin cierta melancolía "me da cierta pena, por la tradición que el partido tiene para España".