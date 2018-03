La ex diputada Ángeles maestro dice que iu "estÁ muerta" y propone "la refundaciÓn de la izquierda"

10/03/2008 - 14:40

MADRID, 10 (SERVIMEDIA) La ex diputada Ángeles Maestro, líder de la organización "Corriente Roja", dijo hoy a Servimedia que el batacazo electoral de IU es "la crónica de una muerte anunciada" y, tras manifestar que la coalición "está muerta", propuso "la refundación de la izquierda con otro nombre", porque el actual "está gafado".

A su juicio, "la historia es machacona y los únicos que no lo han querido ver han sido Gaspar (Llamazares) y los dirigentes de IU. Cuando hay una fuerza pequeñita que se coloca en la órbita de otra más grande acaba subsumida por ella", argumentó.

Maestro, diputada al congreso entre los años 1989 y 2000, criticó la política "pegada al PSOE" de IU y puso como ejemplo el hecho de votar los presupuestos generales del Estado junto al Gobierno, "lo que significa que no tienes alternativa política".

Sobre el "sunami bipartidista" al que LLamazares se refirió ayer para explicar el fracaso electoral de IU, dijo que "ya sabíamos que el bipartidismo es feroz, y en la época de Julio Anguita se llegaron a sacar 21 diputados. Creo que el votante de IU se ha abstenido o ha votado al PSOE".

Como médico, Maestro usó su jerga profesional para definir la situación actual de la coalición. "Creo que IU está muerta, de ahí no se puede sacar nada. En lo que yo entiendo que es el cáncer terminal de IU, es decir, no tener otra política que ser el monaguillo del PSOE, no hay alternativas dentro de IU. Lo que hay es una necesidad urgente de refundación de una izquierda de verdad en España", opinó.

Esa nueva izquierda, en sus propias palabras, "tendría otro nombre, por supuesto, porque este nombre lo único que haría es ser un lastre para lo que surgiera, está gafado como la propia organización".

Además del cambio de nombre, propuso "empezar otra vez, con pequeñas organizaciones de izquierdas, movimientos sociales y sindicalismo alternativo". "Es necesario refundar la izquierda; una izquierda que cuestione el sistema capitalista", sentenció.

