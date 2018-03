Elecciones. acebes dice que el pp "no es un partido de fulanismos" y tomarÁ sus decisiones "con normalidad"

10/03/2008 - 15:11

- El Comité Ejecutivo Nacional analizará mañana los resultados y marcará los tiempos de futuro MADRID, 10 (SERVIMEDIA) El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró hoy que en el partido "habrá tiempo para todo" después de la derrota en las elecciones generales y garantizó que las decisiones que deban tomarse llegarán "con normalidad" porque "éste no es un partido de fulanismos".

Acebes hizo estas declaraciones en rueda de prensa después de que el Comité de Dirección del PP analizara, sin Mariano Rajoy, el resultado de los comicios, en los que Zapatero ha incrementado su victoria con respecto a 2004 hasta quedarse a sólo siete diputados de la mayoría absoluta.

Sin querer hablar del futuro político de Rajoy, con el argumento de que ese tipo de preguntas hay que hacérselas a él, Acebes ensalzó el "extraordinario trabajo" del candidato del PP y garantizó que el partido seguirá defendiendo los intereses generales de los ciudadanos desde la "centralidad política".

Acebes señaló que Rajoy "tiene muchos motivos para estar muy satisfecho" del trabajo realizado en la oposición y del resultado cosechado en las urnas, ya que el PP sube cinco escaños con respecto a 2004 y consigue más de diez millones de votos.

A su juicio, ha sido directamente Rajoy quien a lo largo de esta legislatura "ha sabido mantener la unidad" interna y ha defendido los "principios y valores" del partido hasta alcanzar cifras de votos y escaños que nunca había tenido en la oposición.

Acebes intentó acallar cualquier grieta interna por el resultado recalcando que el PP es "un partido muy unido y muy fuerte" en el que priman "sus ideas, sus principios y sus valores" por encima de las personas. "Éste no es un partido de fulanismos, no lo es y no lo va a ser nunca", apostilló.

MANANA, ANALISIS DE LA EJECUTIVA El "número dos" de los populares, que tampoco quiso aclarar si él seguirá como secretario general del partido, explicó que el Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunirá mañana a las once de la mañana para analizar los resultados de los comicios y marcar "los tiempos" de futuro.

Acebes no quiso hablar de la convocatoria del congreso que el PP tiene previsto celebrar desde el mes de octubre para renovar sus cargos y su ideario.

Se escudó en que esa decisión le corresponde a la Junta Directiva Nacional del PP, que previsiblemente se reunirá después de Semana Santa para tratar el futuro de esta formación política.

Acebes insistió en que el PP quiere ser "garantía de responsabilidad" durante la nueva legislatura, ya que "vienen tiempos difíciles" para la economía y para la unidad de España porque "hay referéndum de autodeterminación" con fecha puesta en el País Vasco.

Por eso, se mostró dispuesto a "hablar de todos los temas" con Zapatero para "recuperar consensos" y pactar aquellos asuntos de estado que afecten al conjunto de los ciudadanos.

Acebes destacó, de los resultados obtenidos por el PP, los más de 400.000 votos conseguidos con respecto a 2004 y el incremento en cinco escaños que, en su opinión, "van a ser seis" cuando se contabilice el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en la provincia de Barcelona.

El dirigente popular destacó que el PP ha incorporado nuevos votantes "de la moderación y del centro" mientras que el PSOE ha basado su victoria electoral en los "nuevos votos de la izquierda más radical y más nacionalista".

También hizo hincapié en el incremento de votos y escaños en Andalucía, donde recorta la distancia con el PSOE tanto en autonómicas como en generales, y el triunfo del PP en 9 de las 17 comunidades autónomas.

(SERVIMEDIA) 10-MAR-2008 PAI/mfg