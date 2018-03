Ferrán Adrià reivindica la cocina tradicional ante 500 profesionales

Barcelona, 10 mar (EFE).- El 'chef' Ferrán Adrià ha reivindicado hoy la cocina tradicional en el congreso que reúne a los jefes de cocina de grandes restaurantes como El Bulli de Roses (Girona), Arzak (San Sebastina), Pierre Gagnaire (París), WC-50 (Nueva York), The Fatu Duck (Londres) o el Mibu (Tokio), en el salón Alimentaria.

Sin estar en el programa, Adrià ha aparecido después de Oriol Castro, de El Bulli, asegurando que aunque los jóvenes ven maravilloso tener tres estrella Michelín "también se puede ser muy feliz haciendo cocina tradicional que no sea alta cocina".

Junto a Wylie Dufresne, titular del restaurante WWD-50 de Nueva York, Adrià ha aparecido como número uno para reconocer el trabajo de los jefes de cocina, "que son los que saben cómo funciona todo, tienen ilusión y ganas" y son imprescindibles en los equipos cuando "los cocineros mediáticos viajamos por todo el mundo".

Tras destacar el buen momento de la cocina de vanguardia en España, ha reclamado cursos de postgrado para los jóvenes que salgan de las escuelas para que cada año surjan diez cocineros de renombre internacional que puedan mantener la fuerza de la cocina española.

Además ha reclamado que a los cocineros se les forme en gestión "porque una administración irregular puede hacer cerrar un restaurante con cocina inmejorable", y que haya un modelo, en el que colabore la administración y la banca, pero que no sea una subvención, para que los jóvenes puedan financiar la apertura de un restaurante, que implica una inversión de 300.000 a 500.000 euros.

Tras definir como "preocupantes" las dificultades de los 'chef' para abrir un restaurante, ha insistido: "si no pensamos en los jóvenes, en diez años no habrá gente que abra locales nuevos, porque no se gana tanto dinero como parece". Ahora, ha dicho, la mayoría se abren en hoteles y se usan recursos de otros.

Sobre la promoción de la alta cocina española, ha calificado de muy buena la iniciativa del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) de traer a España, entre 6 y 12 meses, a grandes cocineros internacionales para que se conviertan en los mejores embajadores de los productos y la cocina española.

Wylie Dufresne, del WWD-50 ha explicado a EFE que acudía a este congreso como un homenaje a Tona Palomino, su jefa de cocina, que no podía asistir, y que era la primera vez que participaba en esta feria.

WD-50 es uno de los restaurantes más provocativos del panorama actual, tiene una estrella Michelín, está situado en Manhatan, y se ha convertido en lugar de culto por la insolencia creativa de Dufresne, que hoy ha enseñado en Barcelona una nueva técnica mochi de aceituna negras, un postre japonés con pasta de judías y de harina de trigo.