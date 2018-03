Le figaro" cree que el liderazgo de rajoy toca a su fin: "dos derrotas son mucho"

10/03/2008 - 18:40

- "La estrategia de la tensión del PP no ha dado resultado" MADRID, 10 (SERVIMEDIA) Pierre Rousselin, director adjunto de la Redacción de "Le Figaro", considera que "dos derrotas son mucho" para Mariano Rajoy y que el Partido Popular debe "volver a repartir las cartas" tras los resultados obtenidos ayer en las elecciones generales.

En unas declaraciones insertadas hoy en vídeo en la edición electrónica del que es el principal rotativo conservador de Francia, recogidas por Servimedia, Rousselin señaló que "dos derrotas son mucho. Yo creo que, en el Partido Popular, va a hacer falta volver a repartir las cartas, encontrar una nueva dirección, porque la estrategia de la tensión no ha funcionado, finalmente no ha permitido cambiar el resultado de hace cuatro años, que no ha sido nunca aceptado".

El director adjunto de "Le Figaro" subraya, no obstante, que el PP "no ha desmerecido" en sus resultados electorales y que los socialistas se han beneficiado, sobre todo en el País Vasco, del aumento de participación generado por el choque emocional del asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco.

Respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, Rousselin apunta el carácter limitado de su victoria electoral, que le obligará a pactar con "los nacionalistas catalanes", al no alcanzar la mayoría absoluta, como hicieron tanto Felipe González como José María Aznar en la segunda legislatura en que gobernaron.

Además, pone en duda que esta victoria vaya a proyectar a Zapatero como gran líder europeo porque, argumenta, el terreno internacional "no es su campo, es un hombre del terreno, de la tierra se puede decir, no habla lenguas extranjeras, y se aventura con mucha precaución en todas las cuestiones internacionales".

En cuanto a la situación económica española, subraya que, aunque "era brillante no hace tanto, se está volviendo muy complicada, hay una ralentización muy neta del crecimiento económico y riesgos, sobre todo para el sector de la construcción".

