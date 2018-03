Mundo breve deportivo de las 22H00 GMT

AFP 10/03/2008 - 22:48

Grecia-China-Tibet-JO

ATENAS - Un grupo de tibetanos encendió una llama simbólica el lunes en Olimpia (Peloponeso, Grecia), cuna de los antiguos Juegos Olímpicos, para protestar contra la ocupación de su país por parte de China, donde este año se realizarán las Olimpiadas. "Fue una ceremonia de cinco minutos efectuada por un grupo de diez tibetanos", dijo a la AFP un funcionario del museo arqueológico de Olimpia. "No tenían autorización para entrar al lugar del antiguo estadio, de modo que lo hicieron en un estacionamiento exterior", explicó. La policía detuvo la ceremonia y se produjo un ligero enfrentamiento, pero no se efectuaron arrestos, declaró a la AFP el director de la policía local, Athanassios Spyropulos. (AFP)

Atlet-JO-Pekín-2008

PARIS - El etíope Haile Gébrésélassié, poseedor del récord del mundo de Maratón, tiene un 99% de posibilidades de no correr en los Juegos Olímpicos de Pekín, en agosto, según anunció su agente, Jos Hermens, el lunes a la AFP. "Hay un 99% de posibilidades para que no corra, debido al calor, a la humedad y a la polución. No quiere poner su carrera en peligro. Quiere correr hasta los Juegos de Londres, en 2012. Para él, es más importante correr en 2h03 min que ganar otra medalla olímpica", indicó Hermens. (AFP)

Tenis-ATP

PARIS - El español Feliciano López, que perdió en la final del torneo de Dubai ante el estadounidense Andy Roddick, subió nueve puestos en la clasificación de la ATP publicada este lunes, situándose en la posición número 32 del mundo. En los puestos altos no hay excesivos cambios, con Roger Federer comandando la clasificación, seguido del también español Rafael Nadal (2º) y del serbio Novak Djokovic. (AFP)

Tenis-WTA

TAMPA, EEUU - La estadounidense Serena Williams avanzó dos escalones -del 11 al 9- en el escalafón mundial del tenis femenino, luego de ganar el domingo el torneo de tenis de Bangalore (India), al vencer en la final a la suiza Patty Schnyder, quien se mantuvo en la duodécima posición. La menor de las Williams superó a la europea con parciales de 7-5, 6-3, para llevarse así el vigesimonoveno título de su carrera en el circuito de la WTA. (AFP)

F1-AUS

MELBOURNE, Australia - El Gran Premio de Australia, con el que se inaugura la temporada de Fórmula 1 este fin de semana, comenzará un poco más tarde, de cara a tener más audiencia televisiva, según los organizadores. El comienzo del Gran Premio de Australia, en Melbourne, fue retrasado de las 14H00 locales a las 15H30 (4H30 GMT), para que más seguidores europeos puedan seguir la cobertura televisiva. Los organizadores indicaron que esperaban que el cambio de horario atrajese a millones de espectadores de todo el mundo. (AFP)

Fbl-ENG-UAE

LIVERPOOL, Inglaterra - El intento de Dubai International Capital (DIC) para entrar en el capital del club de fútbol del Liverpool fracasó este lunes, tras el anuncio de uno de los copropietarios del equipo, Tom Hicks, de que se ponía punto final a la negociación con la empresa emiratí. En un comunicado, Hicks declaró que las discusiones en Dubai con representantes de DIC no habían llegado a concretizarse y que DIC no tendrá finalmente una parte minoritaria de la propiedad del club. (AFP)

Fbl-Mundial-2010-PER

LIMA - El DT del seleccionado de fútbol de Perú, José 'Chemo' Del Solar, no cuenta con la aprobación de la mayoría de los peruanos, que piensan que el combinado inca quedará fuera del Mundial de Sudáfrica-2010, según una encuesta a nivel nacional realizada por la empresa privada CPI. Un 43% de los 9.039 entrevistados de la empresa CPI señala que Del Solar no debería seguir al mando de la selección, mientras un 39,7% está a favor que continúe y un 16,4% prefiere no opinar. (AFP)

Fbl-Europa-Liga-FRA-ENG

PARIS - La UEFA anunció el lunes que ha abierto un proceso disciplinario contra el Lyon francés por "conducta inapropiada de sus seguidores", en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol contra el Machester United (1-1), el pasado 20 de febrero. LA UEFA, que recalca que desde la grada del Lyon se utilizó "láser" en los ojos de los jugadores del conjunto inglés, indicó que la audición para este caso sería el 20 de marzo. (AFP)

Auto-F1

PARIS - La escudería de Fórmula 1 Super Aguri, confirmó el lunes que el japonés Takuma Sato y el británico Anthony Davidson serían sus pilotos para la temporada 2008, que se inaugura el domingo con el Gran Premio de Australia, en Melbourne. Super Aguri conserva de esta manera a sus dos pilotos de la pasada temporada. En grandes dificultades financieras, el equipo nipón todavía no había confirmado sus pilotos. Además, también hizo público haber encontrado un apoyo financiero en el Grupo Magma, una consultoría londinense especializada en el mundo del automóvil. (AFP)

Ciclismo-FRA

NEVERS, Francia - El belga Gert Steegmans (Quick Step) se llevó la primera etapa de la París-Niza, recortada por el mal tiempo, este lunes con llegada en Nevers, donde el noruego Thor Hushovd (Credit Agricole), conservó el maillot amarillo de líder. Steegmans consiguió una ventaja de dos segundos en un sprint en ascenso, en un primer grupo en el que estaban todos los favoritos de la prueba. (AFP)

Básquet-USA-NBA

MIAMI - Los Miami Heat perderán a su astro Dwyane Wade por el resto de la temporada de la NBA, ya que posiblemente sea sometido a una segunda operación en su rodilla izquierda, señaló este lunes al diario Miami Herald el técnico Pat Riley. Wade, quien se perdió el partido del viernes contra los Golden State y se fue faltando unos minutos para finalizar el encuentro contra Atlanta el sábado, se someterá a un tratamiento de estimulación este martes. (AFP)

Béisbol-JO-Pekín-2008

TAIPEI - México derrotó 7x4 a Australia, con lo que sumó este lunes su primera victoria tras tres derrotas en el preolímpico de béisbol de Taipei, mientras que España volvió a caer, esta vez ante Corea del Sur por 14x5, y tan sólo cuenta con un triunfo en cuatro partidos. Con estos resultados, mexicanos y españoles permanecen en la parte baja de la clasificación, empatados en la sexta y séptima plaza, con una situación complicada para sellar su pase a la cita olímpica de Pekín. (AFP)

Tenis-ATP-Federer

NUEVA YORK - A tres días del inició del Masters Series de Indian Wells (California), el número uno del tenis mundial, el suizo Roger Federer, anunció el lunes en Nueva York haber superado la mononucleosis que lo tuvo a maltraer en el comienzo de la temporada. "Estoy bien. Me siento bien", afirmó el suizo antes de un juego de exhibición contra el estadounidense Pete Sampras. Federer dijo que la enfermedad era solo un recuerdo y había quedado ya detrás. El tenista reveló el sábado al New York Times que había contraído el mal el pasado diciembre. (AFP)

Fbl-USA-MLS-ARG

KANSAS CITY, EEUU - El veterano delantero argentino Claudio López firmó contrato con los Kansas City Wizards, equipo de la Liga estadounidense de fútbol (MLS), indicó el club este lunes. El 'Piojo', de 33 años, que jugó 58 partidos en la selección argentina, con la que disputó los mundiales de Francia-1998 y Corea del Sur y Japón-2002), apareció y deslumbró por su velocidad en Racing Club a mediados de la década pasada. (AFP)

Fbl-Mundial-2010-CUB

LA HABANA - Cuba disputará unos 17 partidos amistosos, la mayoría de ellos en Austria, antes de su estreno en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Sudáfrica-2010, anunció este lunes el nuevo DT de la selección local, el alemán Reinhold Fanz. "El equipo celebrará de 10 a 12 choques de fogueo en Austria (en mayo) y otros cinco en la isla (abril)", señaló Fanz en rueda de prensa, donde dio a conocer la nómina de 34 futbolistas cubanos con los que comenzará a trabajar el martes. (AFP)

ev/