PSOE cree que Gallardón desprecia el deporte base ante el "incumplimiento" del Plan de Modernización de Polideportivos

13/04/2008 - 9:05

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, acusó hoy al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de "despreciar el deporte de base" en la capital e incumplir el Plan municipal de Ampliación y Modernización de las Instalaciones Deportivas.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Este plan, presentado hace tres años, contemplaba la construcción y la puesta en funcionamiento antes de 2007 de diez nuevos polideportivos municipales. El Ayuntamiento destinó al plan 185 millones de euros, como recordó el PSOE. Entre los nuevos equipamientos anunciados destacaban dos en el distrito de Salamanca, otros tantos en Tetuán, San Blas, Carabanchel y uno en Ciudad Lineal y Hortaleza.

Iglesias añadió que es correcto que el alcalde viaje a China para promocionar la candidatura de Madrid 2016 "pero antes debe cumplir sus compromisos de facilitar instalaciones deportivas suficientes y de calidad a los miles de madrileños que demandan estos servicios".

"Frente a los fuegos artificiales de Gallardón, la cruda y triste realidad es que cuando han pasado tres meses de la finalización del plazo de cumplimiento del calendario del Plan no están en funcionamiento seis de los diez polideportivos anunciados por el alcalde", aseguró Iglesias.

Los polideportivos no materializados son uno de Salamanca, otro de Tetuán, de Hortaleza y Carabanchel, una situación que impide su uso "a más de 40.000 usuarios de cuatro distritos de la capital que tienen un gravísimo déficit de instalaciones deportivas". Óscar Iglesias destacó que en la web del Ayuntamiento se anuncia que estos polideportivos se encuentran "pendientes de inauguración".

El presidente del Grupo Municipal Socialista recordó que el alcalde "prometió fomentar el deporte de base en Madrid y no lo ha hecho". "Dijo que Madrid podía aspirar a ser una ciudad olímpica porque íbamos a contar con infraestructuras deportivas no sólo de élite sino también para el disfrute del conjunto de la ciudadanía pero ahora vemos que, como de costumbre, el gobierno del PP promete pero no cumple", subrayó Iglesias.

Iglesias ha exigido la puesta en marcha de un plan de modernización y mejora de los polideportivos y piscinas municipales que incluya la renovación y ampliación del material deportivo, el acondicionamiento de los vestuarios y duchas y la limpieza y control de la calidad del agua de las piscinas. Asimismo, demandó la construcción de instalaciones elementales en los barrios, dotadas con pistas polivalentes, vestuarios y luz artificial.