Un total de 6.500 celiacos de la región pagan 122,2 euros extra al mes para comprar productos sin gluten

13/04/2008 - 11:05

Cotizaciones relacionadas TOTAL 45,805 -0,97%

Un total de 6.500 celiacos diagnosticados de la región pagan 122,2 euros extra al mes para comprar productos que no contengan gluten, una proteína presente en algunos cereales como el trigo, la cebada o el centeno que no toleran, según un estudio dado a conocer por la Asociación de Celíacos de Madrid.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Según los resultados obtenidos en un estudio sobre el número de cereales consumidos por una persona celíaca en comparación con otra que no cuenta con esa enfermedad realizado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria para la población española, "el seguimiento de una dieta sin gluten conlleva un gasto adicional y extraordinario de 122,2 euros al mes, lo cual supone 1.466 euros al año", un coste "mucho mas elevado que los elaborados con cereales que contienen gluten".

La directora de la Asociación de Celiacos de Madrid, Manuela Márquez, afirmó a Europa Press que en la Comunidad de Madrid hay 6.500 celiacos diagnosticados, pero matizó que en realidad puede haber alrededor de 45.000, "ya que en la región sólo está diagnosticado el 10 por ciento de estos enfermos".

El estudio expone que un kilo de galletas sin gluten supone un desembolso de 22,4 euros para un celiaco frente a los 1,2 euros a los que tiene que hacer frente una persona que no cuenta con esta enfermedad por unas galletas tradicionales o que las magdalenas, que pueden costar 1,8 euros de media el kilo para una persona no enferma, alcanzan los 20,8 euros el kilo cuando se pide que no tengan gluten.

Además, indica que las personas que han de soportar estos gastos extraordinarios "no reciben ningún tipo de bonificación ni subvención estatal, ni de otra institución pública o privada"; ayudas que, según indica, "sí existen en Austria, Italia, Irlanda, Finlandia, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido o Suecia".

"Solamente algunos organismos públicos y privados conceden a sus trabajadores una pequeña ayuda económica", asegura el escrito, que añade que en España Castilla La Mancha y Navarra conceden ayudas económicas a este colectivo independientemente de sus ingresos o situación económica".

MENÚS SIN GLUTEN EN COLEGIOS

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el pasado mes de noviembre una Proposición No de Ley (PNL), a instancias de IU, que obligará a todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid a instaurar menús en los que estén incluidos alimentos exentos de gluten. Además, el texto aprobado afirma que se firmará un convenio de colaboración con la industria agroalimentaria para tratar de bajar los costes de los productos que deben consumir estas personas.

Asimismo, el escrito propone realizar antes del 30 de junio de 2008 un estudio sobre la celiaquía y otras intolerancias alimentarias más prevalentes en la Comunidad de Madrid, de cuyas conclusiones se derivarán las posibles medidas a adoptar, incluidas las ayudas económicas a las familias afectadas con menores rentas.

En este sentido, Márquez explicó a Europa Press que "están a la espera" de los resultados del estudio, para que los celiacos puedan contar con ayudas por parte de la Administración.

Los síntomas que presentan los afectados por esta enfermedad son diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal, vómitos, dolor abdominal recurrente, cambios de carácter, falta de apetito, anemia y retraso del crecimiento en niños. Sin embargo, los síntomas pueden estar ausentes, lo que dificulta el diagnóstico.

El diagnóstico se realiza mediante biopsia intestinal y nunca se debe suprimir el gluten de la dieta de una persona, sin haber realizado previamente una biopsia intestinal que lo justifique.

El único tratamiento existente a día de hoy consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida que conlleva la recuperación y normalización tanto clínica como funcional, así como la reparación de la lesión histológica vellositaria.

La prevalencia de la enfermedad celíaca en España es aproximadamente de 1 por cada 100 personas nacidas vivas y es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. Su base genética justifica que pueda haber más de un paciente celíaco dentro de una misma familia y se puede presentar tanto en niños como en adultos.