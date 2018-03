Tribunales.- Piden para un vecino de Gijón un total de 19 años y tres meses de cárcel por cuatro robos en un mes

13/04/2008 - 11:12

La Fiscalía pide para un vecino de Gijón, D.C.G., una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por un delito de robo con intimidación y un total de 15 años de prisión por otros tres robos. El acusado cometió supuestamente cuatro robos y un hurto en un periodo de un mes, en diferentes establecimientos de Gijón, según el escrito fiscal al que tuvo acceso Europa Press. Asimismo, la Acusación Pública solicita para el imputado el pago de indemnizaciones por un valor total de 1.697 euros a los propietarios de los cinco establecimientos.

También pide 12 días de localización permanente por una falta contra el patrimonio de hurto. La Fiscalía aprecia la agravante de "disfraz", al haber ocultado o intentado ocultar el rostro para no ser reconocido.

El acusado cuenta con numerosos antecedentes penales al haber sido condenado en no menos de 14 ocasiones, sobre todo por delitos contra el patrimonio. No obstante, no puede contemplarse en esta causa a efectos de reincidencia al ser anteriores a abril de 2004 y ser susceptibles de cancelación. El juicio tendrá lugar el próximo día 14, en el Penal número 2 de Gijón, a las 9.30 horas.

Según el escrito fiscal, el primero de los robos tuvo lugar el 26 de enero de 2007, sobre las 17.30 horas. Supuestamente, el acusado entró en un establecimiento de la calle de Corín Tellado, en Gijón, y tras esgrimir una navaja exigió a la dueña que le entregara la recaudación. La mujer le entregó 40 euros.

Unos días después, el 1 de febrero, a las 7.40 horas, el imputado entró en un kiosco de la plaza del Marqués, donde después de colocarse un pasamontañas y exhibir una navaja consiguió que la propietaria le entregara la recaudación, consistente en varias monedas de 50 céntimos, así como una caja de latón que contenía 527 euros.

Asimismo, el 26 de febrero de 2007, a las 23.08 horas, el acusado, según la Fiscalía, entró en un establecimiento de la plaza de Europa y, tras colocarse una capucha para ocultar parcialmente su rostro, exigió a las empleadas que le dieran la recaudación. Las dos mujeres le entregaron un total de 680 euros.

Un día después, sobre las 11.45 horas, supuestamente robó en otro kiosco, de la calle San Rufino, de donde se llevó 200 euros que había en un cajón de un mostrador. El hombre llevaba cubierto su rostro parcialmente con una bufanda. Ese mismo día, una hora y cuarto después, se llevó de un estanco de la calle del Desfiladero de los Beyos un total de 250 euros, tras exhibir un cuchillo a la dueña. En este caso, el ladrón llevaba puesto un pasamontañas.