Madrid. el psoe acusa a gallardÓn de incumplir su promesa de ejecutar el plan de infraestructuras deportivas antes de 2007

13/04/2008 - 12:05

- De los diez polideportivos comprometidos, seis no están finalizados MADRID, 13 (SERVIMEDIA) El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, acusó hoy al Gobierno de Gallardón de despreciar el deporte de base en la capital e incumplir su promesa electoral de ejecutar el plan de ampliación y modernización de los polideportivos e instalaciones deportivas municipales antes de 2007.

Para Iglesias, "está bien que Gallardón vaya a China a promocionar la candidatura de Madrid 2016, pero antes debe cumplir sus compromisos de facilitar instalaciones deportivas suficientes y de calidad a los miles de madrileños que demandan estos servicios".

Iglesias recordó que en diciembre de 2005 Gallardón presentó el Plan de Inversiones en Infraestructuras Deportivas, que contemplaba la construcción y la puesta en funcionamiento antes de 2007 de diez nuevos polideportivos municipales para convertir a Madrid en "una de las capitales europeas mejor dotadas en instalaciones deportivas" y contaba con un presupuesto de 185 millones de euros.

Según Iglesias, "frente a los fuegos artificiales de Gallardón, la cruda y triste realidad" es que pasados tres meses de la finalización del plazo de cumplimiento del plan no están en funcionamiento seis de los diez polideportivos anunciados por el alcalde.

Se trata de los polideportivos de la calle Elvira y Alcántara (Salamanca), paseo de la Dirección y barrio de Almenara (Tetuán), PAU de Sanchinarro (Hortaleza) PAU y barrio de las Cruces (Carabanchel), con el perjuicio que ello supone para 40.000 usuarios de estos cuatro distritos, que, según el PSOE, sufren una importante carencia de este tipo de instalaciones.

"Gallardón prometió fomentar el deporte de base en Madrid y no lo ha hecho, engañando a los madrileños con promesas que no ha cumplido", afirma Iglesias en un comunicado, para quien, "como de costumbre, el Gobierno del PP promete pero no cumple".

Por todo ello, Iglesias exige "la puesta en marcha de un plan de modernización y mejora de los polideportivos y piscinas municipales que incluya la renovación y ampliación del material deportivo, el acondicionamiento de los vestuarios y duchas y la limpieza y control de la calidad del agua de las piscinas. Además, pide la construcción de instalaciones elementales en los barrios, dotadas con pistas polivalentes, vestuarios y luz artificial.

