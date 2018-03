Granada.- Vendidas 12.000 entradas para el concierto en Atarfe de Roger Waters, que ha pedido 300 toallas y vino francés

13/04/2008 - 12:18

Alrededor de 400 efectivos velarán por la seguridad en el municipio, que habilitará un aparcamiento con 9.000 plazas

GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)

El único concierto en España de Roger Waters, cofundador y principal compositor de Pink Floyd, en el campo de fútbol de Atarfe (Granada), que será recreación íntegra del mítico 'The dark side of the moon', ha vendido ya 12.000 entradas para un evento para el que el Ayuntamiento de la localidad ha preparado un catering, a exigencias del artista, de 300 toallas blancas y negras y botellas de vino francés.

Así lo explicó a Europa Press el concejal de Cultura en el Consistorio, Tomás Ruiz, quien señaló además que, una vez concretado el dispositivo de seguridad con la Subdelegación del Gobierno, se ha acordado destinar unos 400 efectivos para la tranquilidad del evento.

De igual modo, se habilitará en Atarfe un aparcamiento con capacidad para 9.000 vehículos, 3.000 más que los que se reservaron para el otro último gran concierto en el municipio granadino, el de Mark Knopfler, el pasado 5 de abril.

Según indicó Tomás Ruiz, Waters llegará a Atarfe acompañado de cinco autobuses de personal, entre técnicos, artistas y producción, de manera que han pedido contar con tres comedores, equipados con cocina propia.

Como novedad, la organización ha puesto además a la venta 500 entradas VIP a un precio de 120 euros, que incluye un acceso a palco desde el que disfrutar del único concierto en España de la gira mundial de Waters, que llegará a Atarfe directamente desde Houston y que continuará después por otros países de Europa, según informó la productora Riff Producciones a Europa Press.

La previsión de asistencia al concierto, con más de dos horas y media duración, es de entre 20 y 25.000 personas, según el aforo del campo de fútbol, que contará con un escenario tras el que se situará una grúa gigantesca cuyo brazo llegará la mitad de las instalaciones, desde donde se proyectará el famoso prisma del 'The dark side of the moon'.

En la trasera y ocupando todo el ancho de escenario --20 metros-- una pantalla de 'led' irá emitiendo imágenes alusivas al concierto y, a ambos lados del escenario, habrá dos pantallas en las que se podrá seguir el espectáculo, con efectos especiales.

Ocho grandes altavoces rodearán el recinto para crear un sonido envolvente 360 grados con las últimas innovaciones tecnológicas en un concierto en el que estarán presentes el mítico cerdo volador --habitual en los conciertos de Pink Floyd desde 'Animals'-- y su ya conocido astronauta.