Tribunales.-Absuelta la vallisoletana acusada por su ex marido de apropiarse de cuatro cajas de vino Alión

13/04/2008 - 12:20

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid dictó sentencia absolutoria en el caso de una mujer, M.R, médico dentista de profesión, que había sido acusada por su ex marido, el ginecólogo J.C.R, de apropiarse de cuarenta y ocho botellas de vino Alión, valoradas en 1.132,63 euros, que el este último encargó a la embotelladora y que la compañía SEUR entregó por error en el domicilio de ella.

En su sentencia, frente a la petición de tres meses de multa, a razón de 18 euros al día, solicitada por el Ministerio Fiscal para la acusada, junto con la obligación de indemnizar con el valor del envío a Bodegas y Viñedos Alión S.A, mercantil que resultó perjudicada pues el vino sigue sin aparecer y no ha logrado cobrar aún importe del caldo, la juez del caso absolvió a la acusada por falta de "dolo" en su conducta, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En la fundamentación del fallo, la juez recuerda que la acusada reconoció haber recibido la mercancía, si bien ésta creyó que el envío se lo hacía su ex marido, no por error de SEUR, sino para reintegrarla parte del vino que a ella le correspondía, ya que al separarse su ex pareja se había llevado la totalidad del vino existente en el domicilio.

"De lo actuado se desprende que cuando la empresa remitente se puso en contacto con la acusada para arreglar la situación, ella ya no disponía de las botellas pues las había regalado entre sus amistades. Si en ese momento la ex esposa había dispuesto de buena fe del vino, sin acreditarse que tuviera conocimiento previo de la recepción errónea de la mercancía", difícilmente podía devolver las cajas de Alión, con lo que, en opinión de la juzgadora, "en su caso nos encontraríamos ante el incumplimiento de una deuda de valor, de modo que el perjudicado debería acudir a la vía civil interponiendo una acción de reclamación de cantidad.

Los hechos se remontan al día 17 de mayo de 2006 cuando la ahora absuelta recibió en su domicilio de Valladolid cuatro cajas de vino Alión que, según explicó ella en el juicio, creyó que se trataba de parte de los caldos que su ex marido se había comprometido a restituirle tras haber abandonado éste el domicilio conyugal el 5 de julio de 2005 llevándose casi 400 botellas de prestigiosas marcas.

"Tras el juicio de divorcio, una semana antes de recibir la mercancía, me dijo que me haría llegar a casa la mitad del vino que se había llevado", recordó la acusada, quien añadió que no se llegó a quedar con botella alguna pues, tal y como aseguró, se las regaló a los amigos.

El vino había sido encargado por su ex a la embotelladora con la expresa indicación de que no fuera entregado en el domicilio anteriormente compartido con la acusada sino depositado en SEUR, donde sería recogido por él o una amiga. Sin embargo, debido a un error, la citada mensajería hizo la entrega en el piso de la ex mujer.

El ex marido, por su parte, mantuvo que el pedido de vino era para él y, al igual que el apoderado de Bodegas y Viñedos Alión S.A, aseguró haberse puesto en contacto a posteriori con la imputada para que devolviera la mercancía o abonara su importe, sin obtener respuesta alguna, y eso a pesar de que la embotelladora le remitió varias cartas y un burofax.

Tras el testimonio de unos y otros, la representante del Ministerio Fiscal mantuvo los cargos contra la acusada, de la que dijo que "sabía que había recibido el pedido por error e hizo caso omiso a los requerimientos para que lo devolviera", mientras que la defensa pidió una sentencia absolutoria y calificó el caso de "absurdo y extremo".

El defensor precisó que el caso debería de haberse dirimido en un proceso civil, tal y como ha resuelto la juez, y atribuyó los hechos a la pretensión del marido de chantajear a la imputada para que ésta, en las negociaciones que aún mantienen las partes enfrentadas con respecto a la liquidación de la sociedad de gananciales, aceptara las condiciones impuestas por él.