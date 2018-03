Fernández Rozada apoya las "reticencias" de Cascos a los barones y alerta sobre un congreso "a la búlgara" en el PP

13/04/2008 - 12:37

El diputado del Partido Popular en el Congreso y ex presidente del PP de Asturias, Isidro Fernández Rozada, alertó hoy sobre su "temor" de que pueda producirse un congreso "a la búlgara" en el PP y apoya las "reticencias" de Cascos a los barones del partido.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

El diputado del Partido Popular en el Congreso y ex presidente del PP de Asturias, Isidro Fernández Rozada, alertó hoy sobre su "temor" de que pueda producirse un congreso "a la búlgara" en el PP y apoya las "reticencias" de Cascos a los barones del partido.

El político asturiano, que lleva 30 años en el PP, apuntó en declaraciones a Europa Press, que ve cómo el modelo del partido "se va de las manos". Así, ha querido alertar "sobre el peligro que supone la deriva que está tomando en estos momentos el modelo del PP".

Fernández Rozada aseguró apoyar "con rotundidad" las declaraciones realizadas estos días por el ex secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, marcando distancia con los barones por ser "el artífice de la creación de un modelo de partido a lo largo de su historia que ganó las elecciones al Gobierno de España y en Asturias". "Fue el mejor secretario general del PP y nadie lo pone en duda por su fuerza moral y credibilidad con la militancia del partido en toda España", aseveró.

"Seguiré trabajando para avalar los argumentos de Cascos y que no se desmorone un modelo de partido por el que hay que luchar", dijo el diputado. "De no ser así, y para que se desarrolle un congreso a la búlgara, no entiendo la falta que hace entonces un congreso que además se hace en Valencia", criticó.

Por ello, pidió que se haga "un congreso abierto, limpio, legítimo, donde las señas de identidad del proyecto político son las que son, y con un equipo de personas que en los próximos años sean capaces de garantizarlo".

Lo dice quien inició en 1977, con Manuel Fraga, en Alianza Popular, un modelo de partido "coherente en temas claves para la política nacional", remarcó.

"Somos un partido nacional y por lo tanto siempre presumimos, incluso después de la refundación en 1987, con José María Aznar, y hasta ahora, de ser un partido de ámbito nacional que tiene un modelo que sirve lo mismo en Lugo, en Teruel o en Córdoba", dijo Fernández Rozada.

Para el diputado, la política nacional "es lo más importante de un proyecto político para la confianza de los electores, y se basa en la claridad y en los conceptos de unidad nacional, la concepción sobre los Estatutos de Autonomía, la política exterior, el terrorismo o las competencias autonómicas, principalmente".

"Ahora el peligro está en que podamos convertir a los barones en portavoces, siguiendo la terminología del PSOE, que tan malos resultados dio contra la solidaridad en España, con José Bono en Castilla La Mancha, Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura o Manuel Chaves en Andalucía", apuntilló.

"No digo que esto haya imperado ya en el PP sino que ante el temor de que llegue a producirse, o a que puedan determinadas personas puedan caer en la tentación de erigirse en nombre de los compromisarios de un partido abierto y que vota en secreto". "Nadie tiene, en este partido, acreditado que se erija en portavoz de los demás sin ser consultado", remarcó.

"Lo digo en general, sin querer centrarme en personas concretas, pero ya vi en esta pasada legislatura a diputados decir que, por ejemplo, en Valencia en el Estatuto se han aprobado cuestiones que en otras autonomías no se aprueban en las mismas condiciones", reseñó el diputado nacional.

"Querer hablar de derrotas como victorias dulces, no tiene sentido", remarcó, además, el diputado que dijo estar de acuerdo con Cascos, en que "las victorias son victorias y las derrotas, derrotas".

"No podemos revestir ante la opinión pública lo que ocurrió, y lo que hay que hacer es mantener el modelo e impulsarlo para poder ganar", concluyó Isidro Fernández Rozada.