Sánchez Gordillo pide a Valderas que reclame pagos anuales por 'deuda histórica' mientras Andalucía no esté en la media

13/04/2008 - 12:41

El portavoz nacional del Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas y diputado de IULV-CA por Sevilla en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, propondrá al coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, que reclame que Andalucía reciba pagos anuales para cubrir la 'deuda histórica' recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía mientras la comunidad no esté en la media nacional en los principales parámetros económicos y sociales.

SEVILLA, (EUROPA PRESS)

Esta será una de las principales reivindicaciones que Sánchez Gordillo trasladará a Valderas para que la traslade al socialista Manuel Chaves durante su intervención el próximo jueves en el debate de investidura del presidente de la Junta de Andalucía de la VIII legislatura, en la que reivindicará que IULV-CA vote no al socialista Manuel Chaves.

En declaraciones a Europa Press, el líder del CUT-BAI defendió que Valderas no sólo debe defender ante Chaves la cuantificación de 7.500 millones de euros por 'deuda histórica' sin ningún tipo de "rebaja", sino también que la Disposición Adicional Segunda del Estatuto "no se liquide con ese pago, sino que Andalucía siga recibiendo pagos anuales mientras que la comunidad "no esté en la media nacional" en los principales parámetros económicos y sociales.

Otras exigencias de Sánchez Gordillo con vistas al debate de investidura se refieren a la defensa del concepto de "soberanía alimentaria" para "poder decidir la política agraria desde cada territorio"; la demanda de una nueva Ley del Suelo que establezca que "todo el suelo que pase de rústico a urbanizable sea público y no especulable"; y la exigencia de la reforma de la Ley Electoral y de la convocatoria de elecciones autonómicas en solitario.