Innova.- Investigadores de todo el mundo analizan los últimos avances en biomoléculas desde mañana en Valladolid

13/04/2008 - 13:05

Un grupo de 170 investigadores de todo el mundo se dará cita desde mañana, día 14 de abril, y hasta el jueves 17 en un encuentro organizado por el Grupo de Espectroscopia Molecular (GEM) de la Universidad de Valladolid (UVA) con objeto de analizar los últimos avances desarrollados con biomoléculas.

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

Las jornadas tendrán lugar en el Museo de la Ciencia de la capital y en ellas intervendrán científicos procedentes de países como Japón, China, Australia, Egipto, Sudáfrica, Francia, Alemania o Gran Bretaña, así como de distintas universidades españolas como la Autónoma de Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco y la UVA.

Todos ellos son prestigiosos investigadores en el campo de las biomoléculas, y en esta temática está centrada la Conferencia Internacional 'Isolated Biomolecules an Biomolecular Interactions', que por tercera vez se celebra en el mundo, según informaron a Europa Press fuentes de la Institución académica.

De esta forma, Valladolid recogerá el testigo de la que se celebró hace dos años en Praga y que se inició de forma experimental en 2004 en la Universidad de Exeter, organizada por el prestigioso investigador John Simons de la Universidad de Oxford.

En esta ocasión el encargado de organizar este evento es el Grupo de Espectroscopia Molecular (GEM) de la Universidad de Valladolid, invitado como reconocimiento a las contribuciones científicas en este campo. Además el interés que ha despertado la conferencia por parte del Ayuntamiento de Valladolid ha hecho que el Museo de la Ciencia sea sede y la ciudad se implique en la celebración de este evento.

La celebración de esta tercera edición aportará aspectos relevantes de la investigación de biomoléculas tales como la determinación de su estructura, reactividad, dinámica, procesos de ionización, entre otros, y se presentarán igualmente los últimos avances de las técnicas habituales en estos estudios. Además, la conferencia fomentará la colaboración entre los distintos grupos de investigación participantes y contribuirá a potenciar la investigación en este campo científico emergente.

Los participantes serán recibidos el lunes, 14 de abril, a las 20.00 horas por el rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril Domingo, en el Palacio de Santa Cruz.

EL GRUPO DE ESPECTROSCOPIA MOLECULAR

El Grupo de Espectroscopia Molecular (GEM) de la Universidad de Valladolid ha desarrollado durante estos últimos años sus investigaciones en moléculas de interés biológico, con nuevas técnicas instrumentales basadas en espectroscopias de microondas, expansiones supersónicas y láseres. De hecho, el mérito de este grupo ha sido idear un método, nuevo en el mundo, que resuelve uno de los problemas en los estudios de los aminoácidos como constituyentes de las proteínas, los denominados "ladrillos de la vida".

Los estudios estructurales de estos en fase gas han resultado inviables por la dificultad de su vaporización sin producir su destrucción por calentamiento. En el GEM se ha resuelto este problema desarrollando una nueva técnica, a la que han denominado LA-MB-FTMW (Laser Ablation Molecular Beam Fourier Transform Microwave), basada en la aplicación de pulsos de láser de alta energía que posibilitan la vaporización sin destrucción de la muestra sólida.

La última publicación del grupo, recogida en la revista The National Academy of Sciences of the USA, así como el trabajo sobre la microsolvatación de la glicina-agua, que fue portada en la revista Angew. Chem, constituyen una buena muestra de las recientes contribuciones científicas del GEM en este campo.

Actualmente el grupo está dirigido por José Luis Alonso (Premio de Investigación 2003 de la Real Sociedad Española de Química) y está integrado por los profesores Juan Carlos López, Susana Blanco y María Eugenia Sanz, además de un técnico (Santiago Mata) y de cinco becarios de doctorado.

Las investigaciones de este grupo han contado con el reconocimiento y financiación institucional tanto a nivel nacional (Plan Nacional, Consolider Ingenio 2010) como regional (Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León).