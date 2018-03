Denuncian "mobbing" político y personal con la imposición de multas falsas del Servicio de Estacionamiento Regulado

13/04/2008 - 15:05

Antiparquímetros alertaron hoy de que un gran número de ciudadanos recibe multas "falsas" frecuentemente por parte del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), y algunos, incluso, sufren "'mobbing' político o personal" por parte de la Administración o de los controladores.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el propio portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas, denunció que durante 15 días seguidos durante el pasado año recibió en su casa una multa diaria, "todas falsas". El también perteneciente al Colectivo antiparquímetros de ese barrio considera que ha sido objeto de una "venganza política" derivada de su oposición activa al SER.

"En víspera de carnavales del año pasado, justo después de sacar a la luz a Ruiz Vampirón, el muñeco creado por los antiparquímetros para reivindicar su posición, empezaron a llegarme a casa multas certificados por aparcar en teoría mi furgoneta en una zona azul. Pero, en realidad, mi vehículo ha estado estacionado todos los días en el mismo sitio, una zona ajena a los parquímetros", criticó.

Casas, que recurrió todas las multas, aseguró que son muchos los casos que la asociación recibe acusando a los controladores de poner denuncias "que no se corresponden con la realidad, la hora y el día de los coches aparcados". Por eso, cree que se trata de una medida de presión "contra un barrio reaccionó a los parquímetros, donde, de hecho, todavía no funcionan".

"MULTAS DIARIAS POR PROTESTAR"

A este episodio se le une el de Sheila González, en Tetuán, que ha denunciado ante la Justicia que ha sufrido "mobbing" por parte de una controladora, con la que previamente discutió, tal y como recoge esta semana el diario Metro.

"Paré un minuto en doble fila mientras mi padre iba a recoger un lavabo y se me acercó una vigilante del SER para decirme que me fuera. Me dijo que o retiraba el coche o me multaba con 300 euros", dijo González, que a continuación avisó a la Policía.

Desde entonces apuntó que recibe "multas a diario, a veces dos en el mismo día, que suman un total de 840 euros", por lo que llevó el caso ante la Justicia. La denunciante asegura que siempre aparca su coche en el garaje, por lo que todas las multas son irregulares.

"El caso de Sheila no es habitual", agregó Casas. Sin embargo, criticó "el descontrol" del Ayuntamiento sobre los vigilantes del SER y apuntó como causas de la mayoría de las multas falsas o irregulares a la exigencia de las empresas adjudicatarias del Sistema de Estacionamiento "de 60 multas diarias".

En ese sentido, indicó que los controladores no son agentes con carácter de autoridad, por lo que la responsabilidad de las multas no recae sobre el Ayuntamiento, sino sobre la persona. "Gozan de impunidad y eso se tiene que acabar", concluyó el representante vecinal.

Por su parte, fuentes de la Concejalía de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid indicó a Europa Press que si algún ciudadano ha sido injustamente tratado o ha sido sancionado de forma irregular lo ponga en conocimiento del Departamento de Sanciones y recurran las multas.