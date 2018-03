La Asociación en Defensa del Río Alberche recoge 8.000 firmas contra el proyecto de cantera en Navalosa (Ávila)

13/04/2008 - 17:13

La Asociación en Defensa del Río Alberche ha recogido ya 8.000 firmas en contra del proyecto de construir una cantera en Navalosa, en la Sierra de Gredos, con el propósito de que la Junta emita un informe desfavorable para evitar que se lleve a cabo en el futuro.

ÁVILA, 13 (EUROPA PRESS)

Según explicó la asociación en un comunicado, continúan con sus actuaciones contra el proyecto, aunque tanto Ayuntamiento como Diputación han acordado que no se concedan permisos de explotación mientras no haya garantías de salud para los vecinos o de que no tendrá incidencia sobre los recursos hídricos, además del pertinente tratamiento de residuos mineros.

Consideran que, de llevarse a cabo, "supondría una importante pérdida de valores naturales y patrimoniales", y recuerdan al respecto que "la mina se va a situar junto a zonas protegidas" y que no se ha evaluado el impacto ambiental a pesar de tratarse de un bosque mediterráneo.

"Este tipo de industrias suponen una grave amenaza, puesto que las explotaciones se conceden por largos periodos de tiempo de 30 años prorrogables por otros dos periodos, y las ampliaciones y apertura de nuevos frentes hacen que las montañas del Sistema Central desaparezcan, consecuencia del exceso en la utilización de los recursos naturales", aseguran.

También destacan que en esa misma zona se encuentran varias construcciones típicas de la comarca, como son los chozos o corrales, que en su opinión podrían servir de reclamo turístico para generar ingresos en el Valle del Alberche.