Nebrera insta al PP a no volver a "meter la pata" acercándose a los nacionalistas

17/05/2008 - 13:00

La candidata a la presidencia del PP catalán y diputada en el Parlament, Montserrat Nebrera, instó hoy a su partido a "pensar en grande" y a no volver "a meter la pata" con un discurso para acercarse a los partidos nacionalistas, motivo que llevó esta semana a la líder popular en el País Vasco, María San Gil, a abandonar la ponencia política del congreso en la que participaba al considerar que había "diferencias fundamentales" en su contenido respecto a sus tesis en este ámbito.

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

"El PP debe pensar en grande, el nacionalismo es reductivo, y vamos a volver a hablar de lo que no toca. Yo de esto no hablaría más hasta que llegue el momento de gobernar. De los temas que no son problema, no se habla. Y si queremos gobernar, esto no puede ser un problema", afirmó Nebrera en una entrevista a Europa Press.

"Alguna cosa de lo que pasa en Madrid no tiene en cuenta lo que pasa en Catalunya, sino no perderíamos", añadió Nebrera, quien excusó a Alicia Sánchez Camacho --una de las autoras de la ponencia política-- destacando que vive la realidad catalana desde la capital española. Además, recordó que fue de nuevo candidata por Girona en las pasadas elecciones generales y no consiguió ningún escaño, aunque señaló que no era una crítica.

Negó que la estrategia de acercarse a los nacionalistas solvente la distancia "desorbitada" en número de escaños que obtuvo el PSC respecto a los populares en los pasados comicios generales, teniendo en cuenta que entre los que obtuvo el PP y CiU tampoco hubieran ganado las elecciones.

"No se trata de pactar con CiU, sino de convencer al votante. Todo el que piense que no debemos irnos de España tiene entrada en el PP que yo concibo", indicó la candidata popular, aunque aseguró que este proceso conlleva mucho trabajo.

Explicó, en concreto, que el PP en Catalunya puede captar votos de la clase media procedente de CiU y de los socialistas que crean que su partido ya no les defiende.

COMPARA MONTILLA CON FRANCO.

A su juicio, no se puede ser presidente "a cualquier precio", en alusión a José Montilla, a quien comparó con Franco destacando que "no habla, y por lo tanto no se equivoca".

"Va construyendo obra pública, haciendo el estado muy grande, pero ¿esto significa que estamos en una situación mejor y que el Govern esté cargado de credibilidad?", se preguntó Nebrera, quien criticó la oposición que ha llevado a cabo tanto CiU como el mismo PP a la hora de poner en entredicho al Ejecutivo catalán.