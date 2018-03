Gijón.- El PP estudia emprender acciones legales contra Luis de Prado y Emilio Noval

17/05/2008 - 14:46

El Partido Popular estudia emprender acciones legales contra el miembro expulsado Emilio Noval y el afiliado Luis de Prado "ante la gravedad del contenido de sus declaraciones", según indicaron hoy fuentes 'populares' en un comunicado.

GIJÓN, 17 (EUROPA PRESS)

El militante del PP, Luis De Prado y el ex concejal gijonés por la formación Emilio Noval señalaron ayer en rueda de prensa que enviarán un escrito a la Fiscalía de Madrid, a Trabajo y a Hacienda para que se abra una investigación sobre una "posible malversación de fondos públicos" en el pago a los ediles no liberados del PP. El caso hace referencia al uso del dinero asignado por el Ayuntamiento de Gijón al Grupo Municipal Popular para que el partido contrate a esos concejales que compense el que no cobren un sueldo sino sólo dietas.

"Sus actuaciones han dado lugar a que la Dirección Regional del PP decida que se inicie, por parte del Comité Regional de Derechos y Garantías, la apertura de un expediente disciplinario y se está valorando el ejercicio de actuaciones ante los órganos judiciales", apuntó el PP en el escrito.

Según el partido, sus manifestaciones "falsas y hechas con la finalidad de dañar al PP y a sus dirigentes, elegidos democráticamente, contenían gravísimas imputaciones que pueden dar lugar a responsabilidades legales, que llevarían al PP a ejercer acciones en los tribunales contra ellos".