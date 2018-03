Pilar González (PA) critica el "travestismo del PSOE-A al intentar adueñarse de la marca andalucista"

17/05/2008 - 14:53

La ex portavoz parlamentaria y candidata a la secretaría general del Partido Andalucista (PA), Pilar González, criticó hoy la "operación de travestismo del PSOE-A al intentar adueñarse de la marca andalucista".

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, González indicó que el andalucismo es "necesario, útil y viable" para el conjunto de los ciudadanos, pero es "increíble que el PSOE-A diga que es andalucista", algo que calificó como "oportunismo político al querer la bandera andalucista sin conocer el contenido del misma".

Del mismo modo, la candidata indicó que aunque el PA está "en horas bajas, mientras quede uno de nosotros, el andalucismo no estará nunca en el PSOE". Al respecto, González dijo que "no es andalucista quien convoca elecciones regionales y nacionales conjuntas, ni quien en 30 años no ha reclamado con firmeza la deuda histórica de Andalucía, habiendo estado además en el Gobierno nacional".

Asimismo, la ex portavoz parlamentaria del PA añadió que tampoco es andalucista quien desde el Gobierno andaluz "no ha resuelto la convergencia de Andalucía, porque la región se ha transformado, pero también lo ha hecho el mundo y nosotros seguimos en el furgón de cola".

Para González, "no es andalucista quien no trabaja la identidad andaluza en los colegios, ni quien tolera que los niños andaluces saquen las peores resultados del conjunto del Estado, ya que para los andalucistas lo primero es la educación, ya que supone una garantía de futuro y de continuidad".

Por último, la andalucista criticó que el PSOE ha hecho un homenaje a Blas Infante "en el hueco de una escalera" en el Parlamento, e incluso un diputado socialista de Córdoba "le recriminó a Infante el 'Viva Andalucía libre', por lo que nunca podrán ser andalucistas".