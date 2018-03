Los guerristas del psm pretenden que las posiciones de izquierda impregnen la politica economico-social del psoe

-Presentarán enmiendas en este sentido a la ponencia marco que se debatirá en el próximo Congreso del PSOE MADRID, 17 (SERVIMEDIA) Los guerristas madrileños presentarán enmiendas a la ponencia marco que se debatirá en el próximo congreso del PSOE, previsto para los primeros días de julio, con el objetivo de que las "posiciones y valores de la izquierda impregnen las políticas económicas y sociales del partido".

Para llevar a cabo esta tarea, los guerristas madrileños se reunieron recientemente, con la presencia, entre ellos, del ex diputado nacional y líder histórico de este sector José Acosta, para abordar la tarea de enmendar el texto oficial del PSOE.

Las enmiendas las llevarán a las asambleas locales para su discusión y al congreso del PSM, en el que se elegirán los delegados del socialismo madrileño al congreso del PSOE, previsto para los días 13 y 14 de junio.

Encargaron a la diputada de la Asamblea de Madrid Encarnación Moya las tareas de coordinación, explicó a Servimedia el líder de esta "familia" del PSM, el parlamentario regional José Cepeda, quien explicó que la "preeminencia" de "estas posiciones de izquierda se echan de menos" en la ponencia marco, en la que "todo lo relativo al debate ideológico aparece algo difuminado".

"Además de que la defensa de lo público y de las políticas públicas en educación, sanidad y atención social tiene que ser más insistente, desde el partido tenemos que hacer hincapié en la igualdad, no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre los que tienen de todo y los que carecen de todo", explicó Cepeda.

Señaló que la "lucha para que la diferencia entre pobres y ricos se acorte cada día" debe ser una "seña de identidad" de los socialistas españoles y afirmó que sus enmiendas entrarán en la "necesidad de atender como se merecen el debate territorial y la nueva financiación autonómica", que, a su juicio, la ponencia política presta "poca atención".

"Defendemos el reforzamiento del Estado y la solidaridad entre regiones", dijo Cepeda, quien destacó que, los socialistas madrileños "deberíamos encabezar las posiciones solidarias".

Tras criticar las posiciones "insolidarias" del PSC, "en estos momentos", señaló que Madrid, como región fuerte económicamente, "se debe convertir en ejemplo de solidaridad con los demás,".

Asimismo, tienen intención de enmendar el apartado relativo a la unificación de todas las fundaciones del PSOE en una sola, ya que defienden el "pluralismo a la hora de la reflexión socialista".

No están de acuerdo con que desaparezcan las que existen, porque, aunque no ven mal que la gran fundación "coordine las actividades de las demás", consideran que "no podemos ir poco a poco hacia el pensamiento único en el socialismo español".

