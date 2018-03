Saura (IVC) reclama "regularizar" la solidaridad financiera entre comunidades autónomas

17/05/2008 - 15:23

El presidente de ICV, Joan Saura, reclamó hoy "regularizar" la solidaridad financiera entre las comunidades autónomas, al considerar que Catalunya no puede seguir siendo de las comunidades más solidarias mientras su renta per cápita queda "por debajo" de la de autonomías que reciben su solidaridad.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones tras un acto de formación a nuevos adheridos a ICV, el presidente de la formación lamentó que Catalunya, pese a ser de las más solidarias, aparezca como "insolidaria" y defendió un cambio en el modelo de financiación porque la base de la asignación de recursos deben ser los 7,5 millones de habitantes actuales y no los 6 millones de los años 90.

Asimismo, Saura recordó que España es "el único país descentralizado en Europa donde no está regularizada la solidaridad". "No puede ser que haya autonomías ricas que no aporten nada, menos ricas que aporten muchos y otras más pobres que reciban de manera insuficiente", insistió.

El presidente de ICV se mostró optimista ante la reunión con el Consejo de Política Fiscal la próxima semana y remarcó que España "no puede haber tenido superávit mientras comunidades como Catalunya tienen déficit en la transferencia económica desde el Estado".