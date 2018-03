El PP acusa al Gobierno regional de "dinamitar" sus iniciativas de consenso, como la Ley de Educación

17/05/2008 - 18:51

El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, lamentó hoy que la propuesta que su formación política planteó al Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre la Ley de Educación "no haya tenido respuesta" por parte del presidente del Ejecutivo y aseguró que el PP "sigue tendiendo puentes que el Gobierno dinamita".

"El Partido Popular continúa planteando propuestas serias, rigurosas y constructivas sobre cuestiones de gran trascendencia, pero sólo recibe del Gobierno la callada por respuesta o el rechazo frontal y en algunos casos insultante", subrayó Ignacio Diego en nota de prensa.

A su juicio, de esta forma el Ejecutivo "no ignora al PP, sino a los cientos de miles de cántabros de quienes tiene la legítima representación".

Según recordó, el pasado día 9 envió una carta al presidente de Cantabria en la que proponía "mantener un encuentro con el fin de establecer cauces para alcanzar un gran pacto por la Educación y hacerle llegar un texto normativo" elaborado por el grupo de trabajo del PP en materia educativa, que coordina el diputado regional, José Antonio Cagigas.

Sin embargo, lamentó que "más de una semana después, el señor presidente no se ha dignado contestar". "No se trata de que el Partido Popular le imponga al Gobierno una Ley de Educación, del mismo modo que el Gobierno no puede pretender que el PP acepte la suya sin más", sino que se "pretende iniciar un diálogo por medio del que se pueda llegar a alcanzar un consenso", explicó Diego.

En opinión del presidente de los populares cántabros, "la Educación es una cuestión de gran trascendencia que se debe tratar con la responsabilidad que requiere". En este sentido, destacó que un acuerdo entre el Gobierno y la oposición permitiría alcanzar una ley "con garantía de perdurar en el tiempo y que dotaría de una tranquilizadora estabilidad al sistema educativo cántabro".

Por ello, atendiendo a esa necesaria "responsabilidad" en torno a la educación, recalcó que el PP ha hecho "una oferta en positivo con el fin de alcanzar el gran acuerdo que la educación de Cantabria necesita", un acuerdo que, a su juicio, "el Gobierno regional rechaza de manera frontal sin tan siquiera conocer el contenido de la propuesta".

Ignacio Diego señaló que "no es la primera vez que el Partido Popular propone iniciativas en positivo sobre cuestiones trascendentes, como el pacto por la sanidad o, entre otras, las infraestructuras de comunicación y el plan de vivienda, que más parecen molestar o incomodar al Gobierno, en vez de asumirlas como aportaciones favorables para Cantabria".

De todas maneras, aseguró que su partido "continuará con su indiscutible y evidente disposición al diálogo y a alcanzar acuerdos que tengan como consecuencia un beneficio para Cantabria" y confió en que "el Gobierno cambie de actitud y deje de ignorar las propuestas del partido político que representa el sentir de la mayoría de los cántabros".