Fiscal pide 12 años para hombre por pegar a su mujer

17/05/2008 - 18:56

El Ministerio Fiscal solicita que se impongan doce años de prisión a un hombre por un delito de lesiones y otro de violencia de género habitual contra su mujer, que llegó a perder el cristalino y parte de la visión en un ojo y requirió además ser ingresada en un centro hospitalario al agravarse un proceso ansioso-depresivo que padecía.

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los hechos serán juzgados el próximo lunes, a partir de las 11.30 hora, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Junto a la pena de prisión, la fiscalía solicita que se prohíba al procesado comunicarse con la mujer o acercarse a menos de 300 metros de ella y su domicilio durante quince años en total.

Asimismo, el Ministerio público propone que el acusado, M.M.M., indemnice al Servicio Cántabro de Salud (SCS) con 4.637,6 euros por los gastos médicos generados.

Según el relato del fiscal, en septiembre de 2005 el acusado mantuvo una discusión con su mujer, con la que llevaba casado 37 años, porque ella quería donar ropa a la Obra San Martín.

Cuando la mujer se encontraba sentada en el inodoro, le propinó un fuerte puñetazo en el ojo derecho, que comenzó a sangrar "abundantemente", por lo que la mujer se fue por su cuenta a Urgencias, mientras el acusado le decía: "No digas que te he pegado yo, di que te has dado con una puerta".

A consecuencia de este hecho, la mujer, de 59 años de edad entonces, padeció estallido del globo ocular derecho, con pérdida total del cristalino y de hematoglobo, entre otras lesiones, que requirió una operación en Urgencias, 13 días de hospitalización y 228 días de recuperación. Le han quedado diversas secuelas, principalmente una pérdida "muy importante" de visión, incluso con ayuda óptica.

"FRECUENTES" INSULTOS.

Además, el procesado, dentro de la convivencia familiar, a lo largo de 37 años ha proferido "frecuentes" insultos contra su mujer y no la ha permitido trabajar.

Cuando hace unos años ella le propuso separarse, le apretó el cuello con tanta fuerza que tuvo que llevar un pañuelo durante un tiempo y sólo podía ingerir líquidos, explica el fiscal. Asimismo, en 2004, cuando se encontraban en San Vicente de la Barquera, camino a Potes, el acusado propinó a la mujer una patada en la pierna porque se retrasaba en salir del servicio.

Por todos estos hechos, la mujer sufrió la agudización del proceso ansioso-depresivo que padecía con anterioridad y tuvo que ingresar en el centro Padre Menni.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander dictó el 10 de octubre de 2005 auto de alejamiento, incluyendo la prohibición al imputado de acercarse a la víctima ni a su domicilio personal a menos de 500 metros.