PP condena que el Centro Oncológico "El Balconcillo" no funcione tras ser inaugurado en pleno proceso electoral

17/05/2008 - 19:39

La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes regionales, Carmen Casero, mostró su "indignación" por las "nulas" explicaciones que el Gobierno regional ha dado a los ciudadanos para justificar que la Unidad regional del Instituto Oncológico de Castilla-La Mancha, Centro Oncológico "El Balconcillo", no esté funcionando "después de haber sido inaugurado hace un año, en pleno proceso electoral".

TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

En nota de prensa, Casero explicó que dicha Unidad tiene, según las palabras del Gobierno regional, un convenio suscrito con el SESCAM para el tratamiento de radioterapia en la provincia de Guadalajara, y que una vez más "el Gobierno socialista antepone sus intereses electorales a los de los pacientes que tienen que afrontar una enfermedad tan asoladora como el cáncer, y que han tenido que seguir desplazándose fundamentalmente a la Comunidad de Madrid".

La también viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes, criticó además que tanto el Gobierno regional como el Consejo de Seguridad Nuclear no hayan hecho sus deberes durante un año, siendo incapaces de poner en marcha este servicio de vital importancia, lamentando el "tremendo perjuicio no sólo físico sino también moral, que es aún peor, causado a los más de 300 alcarreños que no han sido atendidos en su provincia".

Para la diputada 'popular' este hecho pone de manifiesto que "la Sanidad de Castilla-La Mancha es la de la propaganda institucional y la del no respeto a la labor de control legítima del PP en la oposición, que no recibe las razones de la no puesta en marcha de este servicio".

Carmen Casero quiso recordar que "desgraciadamente para los hombres y las mujeres de Castilla-La Mancha también en el tratamiento contra el cáncer y en la investigación contra el mismo, nuestra región -según la Sociedad Española de Oncología y en base a un estudio del prestigioso Instituto Karolinska de Suecia- está situada entre las 3 últimas de España.

La diputada 'popular' constató que "la manida estrategia del Gobierno de Barreda de echar la culpa a otros de su incompetencia no evita que los ciudadanos sepan que los socialistas de la región llevan gestionando 6 años los recursos sanitarios y que no tienen la madurez, la responsabilidad y la mentalidad con lo que hay que afrontar las cosas cuando uno gobierna".

En otro orden de cosas, en relación a los permisos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, Casero puntualizó que "la petición de licencia de primera ocupación y de apertura, así como un último trámite de una pequeña modificación del proyecto original, tuvo entrada el día 31 de marzo".

Estos datos constatables por el registro de entrada de documentos, y el hecho de que en la mañana del día 15 se giraran las últimas visitas de comprobación, demuestran "la rapidez en la tramitación municipal y el tremendo interés que el alcalde de Guadalajara, ha demostrado por hacer sus deberes con eficacia y con celeridad", concluyó Casero.