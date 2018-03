Mandan a prisión a un primo de Rajoy por el secuestro de un empresario gaditano

QUIERO MANIFESTAR QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACION NO SE PREOCUPAN NADA MAS QUE POR OBTENER INGRESOS MILLONARIOS EN LA BOLSA TAPANDO LA CRISIS Y MANIPULANDO AL PUEBLO SEÑORES NO NECESITAMOS MANIPULACION NECESITAMOS SOLUCION COMO SIEMPRE EL DINERO DE LOS IMPUESTOS DE TODOS LO UTILIZAN PARA LABAR EL CELEBRO AL OBRERO PARA LLENARSE LOS BOLSILLOS LOS CUATRO CARADURAS VIENDO LOS INGRESOS MULTIMILLONARIOS QUE TIENEN Y NO APORTANDO NADA ALA SOCIEDAD QUE NO LES DEJE BENEFICIO ECONOMICO EN CUANTO AL ARTICULO QUE TIENE QUE VER RAJOY CON EL PRIMO ESO PASA EN LAS MEJORES FAMILIAS QUERIA DECIR SEÑORES MULTIMILLONARIOS DE LOS MEDIOS QUE HACEN FALTA HOSPITALES , COLEJIOS ECT ALLUDEN AL PAIS PERO ECONOMICAMENTE Y NO HECHEN MAS BASURA AL PUEBLO EN CUANTO ALA POLITICA SUCIA QUE REALIZAN TODO EL MUNDO SE DA CUENTA AL PAGAR LA IPOTECA, LA SUBIDA DE LA LUZ, LA DEL CANON DIJITAL, LA DE LA GASOLINA, LA DE LOS ALIMENTOS Y DEL DESEMPLEO Y EL EMBARGO QUE ES LO QUE NOS INPORTA NO EL PRIMO DEL RAJOY CONTARLE LOS PELOS DEL CULO ES TANBIEN UN DATO QUE ARREGLA EL PAIS