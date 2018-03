Congreso pp. Álvarez-cascos dice que no estarÁ cÓmodo en el partido "hasta que se recupere a marÍa san gil"

21/06/2008 - 10:44

VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos aseguró durante el debate a puerta cerrada de la ponencia Política que no se sentirá cómodo en el partido "hasta que se recupere a María San Gil", que va a abandonar el liderazgo del PP vasco por falta de confianza en Rajoy.

Según informaron a Servimedia fuentes presentes en la comisión de la Ponencia Política, Álvarez-Cascos tomó la palabra para defender una de sus enmiendas, en la que identificaba al PP con los "principios liberales y del humanismo cristiano" y pedía "la defensa de la persona humana, de su dignidad, responsabilidad y libertad".

Este texto es el mismo que se incluyó en la ponencia Política del X Congreso Nacional del Partido Popular, celebrado en 1989 en Sevilla y que sirvió para refundar en una a todas las formaciones políticas del centroderecha español.

Los responsables de la Ponencia Política, el canario José Manuel Soria y la catalana Alicia Sánchez Camacho, ofrecieron un acuerdo a Álvarez-Cascos en forma de transaccional para que a la recuperación de esos principios se le sumen otras ideas como la defensa de la libertad individual y la igualdad entre españoles, entre otras cosas.

Álvarez-Cascos aceptó el acuerdo con los ponentes pero aprovechó su intervención para expresar ciertas discrepancias con la dirección nacional del PP y afirmar que no se sentirá "cómodo" en el partido hasta que se recupere a María San Gil.

