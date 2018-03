Congreso PP.- Aznar afirma que no se tiene que "reconciliar" con Rajoy porque no ha discutido con él

21/06/2008 - 12:51

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó hoy que no se tiene que "reconciliar" con el líder del PP, Mariano Rajoy, porque, "entre otras cosas", no ha discutido con él. "No me tengo que reconciliar porque no discutí con él", insistió en declaraciones a Europa Press.

Aznar se pronunció de este modo a su llegada esa mañana, sobre las 12.00 horas, a Feria Valencia, donde desde ayer y hasta mañana se celebra el cónclave popular, al ser preguntado por el saludo que efectuó ayer a Rajoy cuando accedió al plenario del Congreso para asistir al acto inaugural.

El ex presidente, que no quiso valorar su relación con Rajoy ni el desarrollo del Congreso, lo único que indicó es que no se tenía que "reconciliarse" con él porque no había habido ninguna discusión entre ambos. Asimismo, aseveró que el día de hoy será "más relajado".

Aznar llegó sobre las 12.00 horas a la Feria y, en la entrada, le esperaban varios delegados y seguidores que le pidieron fotografiarse con él. Ascendió hasta el tercer piso, lugar en el que se desarrolla el plenario, y en el que le esperaba su mujer y concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella.

Posteriormente, ya en en plenario se entretuvo varios minutos haciéndose fotografías con militantes del partido mientras en la tribuna hablaba con Gerardo Camps.

Seguidamente, subió a la tribuna donde saludó a algunos miembros de la Ejecutiva saliente, conversando unos instantes con Jaime Mayor Oreja.

Al lado del ex ministro del Interior se encontraba Mariano Rajoy quien al ver a Aznar se puso de pie para saludarle. Ambos chocaron las manos unos instantes y Aznar fue a colocarse en el sitio asignado para el presidente de honor.