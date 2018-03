Congreso pp. aznar reclama ante rajoy que san gil y ortega lara "deben seguir formando parte del pp"

- Dice que el PP tiene una "deuda impagable" con ambos porque "sin ellos ni habría sobrevivido ni sería lo que es" VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El presidente de honor del PP, José María Aznar, salió hoy en defensa de María San Gil y José Antonio Ortega Lara por ser dos "símbolos muy importantes" y una "referencia moral" del partido, y delante de Mariano Rajoy afirmó que ambos "deben seguir formando parte del PP".

Durante su intervención ante los compromisarios del XVI Congreso Nacional del PP que se celebra en Valencia, Aznar dedicó las primeras palabras a recordar a "dos compañeros excepcionales" como San Gil y Ortega Lara.

San Gil anunció su retirada al frente del PP del País Vasco durante la elaboración de la ponencia Política por discrepancias de fondo con Mariano Rajoy, lo que inmediatamente después provocó que Ortega Lara se diera de baja como militante del partido por el nuevo rumbo que estaba tomando la dirección nacional con Rajoy al frente.

Aznar recordó a todas las víctimas del terrorismo y a todos los compañeros del País Vasco que ponen en riesgo su vida a diario para defender la Constitución, la libertad y la igualdad en esta comunidad autónoma. En particular, manifestó su "reconocimiento y afecto" a todos ellos y muy especialmente a San Gil y Ortega Lara.

"Si no lo hiciera traicionaría toda mi vida política y no sería fiel a mí mismo. Además, no sería leal con mi profunda convicción de que sin personas como ellos el PP ni habría sobrevivido ni sería lo que es", sentenció.

Aznar se declaró en "deuda de afecto" con ellos pero recalcó que todo el PP tiene "una deuda impagable de agradecimiento" con San Gil y Ortega Lara, lo que inmediatamente le llevó a reclamar que ambos "deben seguir formando parte" del partido.

Asimismo, aseveró que San Gil, Ortega Lara y el resto de víctimas y amenazados por ETA constituyen "un ejemplo" en el que mirarse porque, si se perdiera esa referencia, el PP no podría "alcanzar sus objetivos" y no podría "explicarse" a sí mismo.

