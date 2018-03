Congreso pp. aznar sentencia que el pp "no puede ser el proyecto personal de nadie" y recuerda que Él se marcho tras dos mandatos

- "Nadie nos tiene que enseñar el camino del centro. No vamos al centro, estamos en el centro desde hace muchos años" - Dice que la receta para llegar a La Moncloa es ganar las elecciones y luego pactar: "Por este orden, no se nos olvide" VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El presidente de honor del PP, José María Aznar, sentenció hoy delante de Mariano Rajoy que el partido "no puede ser nunca el proyecto personal de nadie" y recordó que él se marchó "voluntariamente" después de dos mandatos al frente del Gobierno de España.

Aznar lanzó este mensaje durante su intervención ante los más de 3.000 compromisarios convocados en Valencia al XVI Congreso Nacional del PP, en el que Mariano Rajoy aspira a ser reelegido presidente después de dos derrotas consecutivas en las elecciones generales.

En su discurso, Aznar pidió trabajar para que el PP siga siendo una formación política "abierta y moderada" al que cada vez puedan sumarse "más voluntades" y aseguró que la dirección del partido debe estar "al servicio de España" en lugar de al servicio de sus propios intereses.

Explicó que, con esa idea en la cabeza, en 2004 tomó la decisión de renunciar a presentarse a la reelección como presidente del Gobierno después de ocho años al frente de La Moncloa. Previamente, en enero de 2002 ya había anunciado que tampoco repetiría como presidente del Partido Popular.

Después de reivindicar a María San Gil y José Antonio Ortega Lara como dos "símbolos" y dos "referentes morales" del partido, Aznar subrayó que en el PP "no sobra nadie" y que hay que estar "orgullosos" de defender los principios y valores de estos últimos años.

EL PP YA ESTÁ EN EL CENTRO Aznar rechazó cualquier cambio de estrategia como la que, según algunos dirigentes populares, quiere emprender Mariano Rajoy en esta nueva etapa para acercarse al PSOE y las formaciones nacionalistas.

"Nunca he comprendido y sigo sin comprender esa idea del centro como el final imposible de un viaje interminable. Nadie nos tiene que enseñar el camino del centro. No vamos al centro, estamos en el centro desde hace muchos años", dijo.

Aznar puntualizó que si el PP llegó al Gobierno en 1996 fue porque ofreció a los españoles "un proyecto solvente que merecía confianza" y no porque pareciera más simpático a los ciudadanos o porque se acercara a los nacionalistas.

Al contrario, subrayó que primero se ganaron las elecciones y después se buscó un pacto de gobierno con PNV, CiU y CC. "Por este orden, que no se nos olvide", remachó ahora que Rajoy quiere dar un giro a la posición del PP en el País Vasco y Cataluña.

"Dialogamos y llegamos a acuerdos, en la primera y en la segunda legislatura de nuestro gobierno. Con mayoría relativa, y aún más acuerdos y de mayor alcance cuando alcanzamos la mayoría absoluta. Llegamos a acuerdos sensatos, públicos y transparentes porque eran buenos para España", dijo.

