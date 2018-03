El PP cierra filas en torno a Rajoy pero no acaba con las divisiones

AFP 21/06/2008 - 14:59

Mariano Rajoy, presidente del conservador Partido Popular, principal partido opositor, fue reelegido el sábado en un congreso en que la formación quiso escenificar su unidad después de una temporada de fuertes divisiones que no se han superado totalmente.

Único candidato que se presentó este sábado en el XVI Congreso Nacional del PP al puesto de presidente del partido, Rajoy fue reelegido con el 84,24% de los votos de 2.596 compromisarios (delegados) presentes en el congreso celebrado en Valencia durante el fin de semana. Votaron en blanco 409 delegados.

Rajoy reivindicó un partido de "centro" que debe "mejorar algunas cosas" para ganar las próximas elecciones, en 2012, que se mostró convencido de poder hacer. "No vamos a modificar nuestros principios, pero debemos mejorar algunas cosas. No quiero que nadie vote al PSOE para que no gane el PP", manifestó Rajoy, que dijo sentirse "capaz, con fuerza y con ilusión para ganar las próximas elecciones generales".

Presentó un nuevo órgano directivo en el que "se ha procurado equilibrar la veteranía y el recambio generacional", describió, con caras nuevas y menos nuevas y una mujer como número dos, María Dolores de Cospedal.

El PP seguirá teniendo como pilares la defensa de España como "una nación de ciudadanos libres e iguales" donde no haya otros territorios nacionales, la lucha contra el terrorismo, la familia como núcleo de la sociedad y las medidas para enfrentar la crisis económica, enumeró.

Con esta elección mayoritaria, los dirigentes del PP quieren acabar con los más de tres meses de crisis que ha vivido la formación desde que perdió las elecciones legislativas del 9 de marzo ante el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de José Luis Rodríguez Zapatero, por segunda vez.

Las críticas a la falta de liderazgo de Rajoy y las invitaciones a irse abundaron durante estos meses, aunque en Valencia, los 'barones' del partido llamaron a la unidad de una formación conservadora que reúne a liberales, centroderecha, centristas, democristianos y ultracatólicos.

Pero esta unidad y la imagen de partido abierto a distintos sectores puede que no sea real a juzgar por las críticas y discrepancias emitidas el sábado. El ex presidente Aznar (1996-2004) criticó abiertamente el giro al "centro reformista" que defiende su sucesor. "Nunca he comprendido y sigo sin comprender esa idea del centro como el final imposible de un viaje interminable", criticó el ex presidente del Gobierno, ante el volantazo de Rajoy, con el qué este parece querer desmarcarse de la herencia de Aznar, que fue quien le eligió.

También recibió críticas la decisión de que el presidente del partido también sea candidato a las elecciones legislativas y por ende a la presidencia del Gobierno. "Me ha parecido sorprendente" porque "no estaba en la enmienda" de los estatutos del partido, por lo que "tengo que reflexionar sobre ello", apuntó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que hace meses amagó con presentarse candidata contra Rajoy.

Aguirre también criticó el nuevo equipo de Rajoy por no contar con personas de su entorno. Rajoy, decidió incluir al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Comité de Dirección de los populares, que se reúne cada lunes, y del que también formarán parte la secretaria general, los tres vicesecretarios (Esteban González Pons, de Comunicación; Javier Arenas, Territorial; y Ana Mato, Organización y Electoral) y los tres portavoces parlamentarios (Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados; Pío García Escudero, en el Senado; y Jaime Mayor Oreja, en el Parlamento Europeo).

Otra enmienda que se aprobó este sábado permitirá elegir en adelante al candidato a la presidencia del Gobierno en elecciones primarias indirectas. Los cerca de 700.000 militantes podrán elegir por sufragio universal a los delegados que hagan campaña por uno u otro candidato, y éstos a su vez escogerán a su líder. El sistema será "homologable al sistema de los partidos norteamericanos", declaró el dirigente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Las que no se adoptaron fueron las relativas a los matrimonios homosexuales. El PP se opone a esta ley aprobada por el Gobierno socialista en 2005, y presentó un recurso ante la Justicia. Pero varias enmiendas pedían su respaldo y lo contrario, que el matrimonio se considere sólo entre un hombre y una mujer. El tema no se mencionará en los estatutos del partido.

Asimismo, Ignacio Astarloa anunció que abandona sus responsabilidades como secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia. "Continuaré mi tarea como Diputado, fiel a los miles de ciudadanos que me han elegido en Vizcaya trabajando, como siempre, al servicio del proyecto del Partido Popular, defendiendo los principios y las propuestas por las que nos han votado en las últimas elecciones más de diez millones de españoles", indicó en un comunicado, en el que agradeció a Rajoy y al ex secretario general del PP, Ángel Acebes, "la extraordinaria confianza que me han brindado en estos años".