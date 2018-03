Almería.- 'Foro Ciudad' asegura que la firma del convenio de soterramiento "no es más que un compromiso de intenciones"

'Foro Ciudad' aseguró hoy que la firma del convenio de soterramiento de las vías del tren a su paso por Almería por parte del Ministerio de Fomento, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital almeriense "no es más que un compromiso de intenciones".

El presidente de esta asociación, Alfonso Rubí, explicó en declaraciones a Europa Press que en este convenio no hay un contenido concreto respecto al proyecto que hay que ejecutar, los plazos de ejecución o la financiación. "Me parece que es un paso importante pero que no es más que un paso en un camino largo y difícil porque hay que determinar muchas cosas", indicó.

Rubí señaló que en este convenio aparece mencionado que tras la firma se terminará el estudio informativo que está redactando una constructora y que oficialmente, según los plazos de adjudicación, "tenían que haberse acabado en marzo del año pasado".

Asimismo, aseguró que "hay que acabar ese estudio informativo, que es la recogida de datos que van a condicionar el proyecto, y sobre esa base se redactará el proyecto definitivo del soterramiento". Después de este proceso se estimará el costo de la infraestructura y se establecerá el importe que corresponde al Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, y después se adjudicarán las obras.

Por otra parte, el presidente destacó que "cuentan con la ventaja" de que existe un acuerdo entre las tres administraciones y entre las fuerzas políticas locales. "Esto es importante porque uno de los problemas que había es que no se ponían de acuerdo las partes que intervenían. Las fuerzas políticas locales estaban defendiendo modelos de soterramiento distintos y lo que se acordó en el mes de octubre del año pasado, propiciado por el Foro Ciudad, es que defendieran el mismo proyecto las cuatro fuerzas políticas", explicó.

Del mismo modo, Rubí recordó que el soterramiento de las vías del tren llevan 12 años de retraso y que se trata de un proceso "complejo" en el que hay que tener en cuenta otras cuestiones implicadas como el acceso ferroviario al puerto y la llegada del AVE a Almería. "Hay unos compromisos para que el AVE llegue a Almería y el horizonte en el que tenemos que trabajar es que la llegada del AVE se produzca con las vías soterradas", dijo.

El presidente aseguró que 'Foro Ciudad' ha pedido al alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, una reunión monográfica sobre este tema con los portavoces municipales para elaborar un calendario de trabajo pues el proyecto de soterramiento lleva "doce años de retraso".

CONTENIDO DEL ACUERDO.

El acuerdo firmado el pasado el pasado jueves incluye el soterramiento de las vías desde las proximidades del paso a nivel de El Puche hasta las cercanías del Parque de Gloria Fuertes, permitiendo la continuidad a nivel de las avenidas del Mediterráneo y de Madrid, pero también un nuevo edificio que aglutine el edificio histórico y la actual estación intermodal de viajeros para centralizar los futuros servicios ferroviarios.

Además, contempla pasos transversales peatonales mediante cubiertas transitables y otras cubiertas no transitables que permitan conjugar los objetivos ferroviarios de iluminación y ventilación de la estación con los urbanísticos para conseguir una mayor calidad del espacio urbano.

Del mismo modo, los espacios ferroviarios sobrantes serán liberalizados y los recintos actuales, racionalizados. Todas las actuaciones serán compatibles con un acceso ferroviario al Puerto de Almería, de acuerdo con los objetivos planteados por la Junta de Andalucía en su planificación en materia de transporte de mercancías.

En lo que se refiere a la financiación, el protocolo establece que el Ministerio de Fomento, directamente o a través de ADIF, aportará el coste estimado para la duplicación de la vía, su adecuación para la circulación de alta velocidad y para la remodelación de las vías e instalaciones de la estación ferroviaria. De igual forma aportará el aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponderle en los suelos del patrimonio ferroviario, los cuales se emplearán en la reposición de las instalaciones ferroviarias auxiliares.