Rajoy, el hombre cuestionado que ha impuesto un nuevo rumbo

AFP 21/06/2008 - 15:05

Mariano Rajoy, vinculado a la etapa del ex presidente José María Aznar, de quien se quiere alejar, ha sabido superar con éxito más de tres meses de ataques dentro de su formación al imponerse como líder del Partido Popular e instalar un giro hacia el centro.

La imagen de Rajoy de hombre serio, tímido y poco carismático se ha transformado en estos meses en la de un dirigente decidido, perseverante y resistente ante los momentos duros.

La fotografía del líder del PP en la sede del partido el pasado 9 de marzo, tras perder las elecciones, a punto de tirar la toalla junto a su esposa, nada se parece a la seguridad que muestra ahora. La causa: ha podido aguantar los embates procedentes de su propia formación por haber perdido en marzo las elecciones legislativas por segunda vez frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno.

Rajoy ha oído de múltiples responsables en estos meses que "no es la persona adecuada para dirigir el PP", pero él ha insistido una y otra vez en seguir en el cargo porque tenía el apoyo de las bases, los delegados del partido de toda España que le han votado este sábado. Incluso ha conseguido que dos responsables que sopesaban presentarse candidatos a la presidencia del partido no lo hicieran finalmente porque no tenían apoyos suficientes.

Con su reelección a la cabeza del partido, la puesta en marcha de su giro hacia el "centro reformista", y la opción por una dirección nueva y joven, parece haber conseguido desmarcarse de la herencia de Aznar. Este lo eligió en 2003 para sucederle como líder del PP después de ocupar varios ministerios, entre ellos el de Interior, y la vicepresidencia primera del gobierno de Aznar (1996-2004).

Gallego, de 53 años, casado y con dos hijos de 9 y 3 años, abogado de formación y registrador de la propiedad, fue elegido más tarde por su partido.

Pero a pesar de ello, en 2004, al acceder al Gobierno los socialistas, Rajoy mantuvo la línea dura de los últimos años de Aznar y muchos de sus responsables, haciendo una oposición muchas veces radicalizada en temas como la violencia de ETA, la autonomía de las comunidades autónomas y los atentados islamistas de Madrid del 11 de marzo de 2004. Esto llevó a que el PP cargara con una imagen de ultraconservador difícil de cambiar en las últimas elecciones.

Lo que parece que no ha superado Rajoy es esa propensión a ser poco hablador -como queriendo ser fiel a su promesa de ser "independiente"- que le ha valido las críticas de muchos responsables del partido, quienes le acusaban de no comunicar sus planes para el futuro.

Más de tres meses han pasado desde la derrota del PP en las urnas y si Rajoy ha anunciado su nueva tendencia y equipo es por la fuerte presión de dentro de su partido. Y tal y como prometió, anunció sólo un día antes del Congreso Nacional, que empezó el viernes, la composición del núcleo duro del PP, compuesto por tres jóvenes y un veterano, dos de ellos mujeres, cerrando así la definición de su proyecto centrista.

Tras vencer, aunque sólo sea de momento, en su partido, ahora le falta imponerse entre los votantes y tratar de hacerse con el carisma que se ha labrado su rival Zapatero. Porque en las encuestas de popularidad nunca ha superado los cinco puntos de un total de 10 y en la última, a finales de mayo, tampoco, aunque mejoró los 3,95 puntos al subirlos a 4,24.

"Soy gallego", se limita a contestar Rajoy, aficionado al ciclismo y a la buena mesa, apelando a la idiosincrasia de los habitantes de su región cuando se le pregunta por cuestiones espinosas o modernas que ahora parece querer promover en su partido.