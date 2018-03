Málaga.- Estepona.- El PES afirma que la operación 'Astapa' es "una vendetta política" contra su partido

21/06/2008 - 16:09

Los tres concejales del PES en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) no imputados en el 'caso Astapa', contra la corrupción urbanística municipal, aseguraron que esta operación es "una 'vendetta' política" contra su partido, "una aniquilación y una persecución".

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El edil del PES en la oposición Juan Manuel Rodríguez, ahora al frente del partido, tras el ingreso en prisión de José Ignacio Crespo y Manuel Reina, señaló que el PES, "no se va a disolver, va a perdurar y va a seguir aquí", a lo que añadió que en su formación "hay muchas personas que no fueron del GIL", por lo que pidió al resto de dirigentes políticos "el mismo respeto para nosotros que el que nosotros tenemos hacia ellos". "Seguro que si nos ponemos a buscar, alguno ha militado en la Falange y eso no se les recuerda constantemente", afirmó.

Sobre si sus compañeros de partido encarcelados van a presentar la dimisión, Rodríguez, que estuvo acompañado durante la comparecencia ante los medios de comunicación por las otras dos concejales del partido, Francisca Bernal y Carmen Ocaña, aseguró que todavía no ha podido hablar con ellos, "por lo que no sabemos qué es lo que van a hacer".

En el caso de que Crespo y Reina dimitieran, correrían las listas en el PES y entrarían a formar parte del grupo municipal Carlos Corzo y José Infante, que son los números seis y siete de la candidatura del Partido Estepona.

Rodríguez declaró que a él nadie le ha llamado para testificar y garantizó que la denuncia que ha dado pie a la puesta en marcha de la operación "no ha salido desde el PES porque, cuando hemos tenido que denunciar algo, lo hemos hecho públicamente". "Ir por la espalda sería traicionar la lealtad de las personas --expuso--. Si ahora me callo, lo acepto todo, y luego denuncio; eso sería ruin".

Según el representante del PES, "lo importante ahora es sacar Estepona adelante. No hay partidos, existe Estepona y hay que seguir trabajando. Yo no voy a ostentar ninguna pugna por hacerme con el poder".

Por su parte, esta semana el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, anunció que desde la coalición de izquierdas se harían "todos los trámites oportunos, incluso en el Ministerio del Interior, para que se procediera a la disolución del PES".

PARTIDO POPULAR.

En cuanto al otro partido en la oposición, el PP, su portavoz, Ignacio Mena, aseguró que el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, "también ha tenido que declarar en calidad de imputado, y no hay que olvidar los rumores no confirmados de que Duarte es la persona de confianza del PSOE regional en Estepona, lo que hace que éste último tenga que dar explicaciones".

Mena, quien dijo que el PP "ya venía denunciando que la política urbanística de Estepona era muy similar a la que se desarrollaba en Marbella", afirmó que la detención del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que dimite como tal, "hace ver que el tema es bastante importante y tiene una magnitud que todavía puede sorprendernos".

Insistió en que "el PP es el único que no tiene responsabilidades políticas en este caso, ya que los demás o votaron a favor de la Alcaldía de Barrientos o lo hicieron alcalde". En su opinión, "el único legitimado para gobernar Estepona sería el Partido Popular, aunque todavía es demasiado pronto para plantear nada al respecto".