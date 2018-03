Pais vasco. pastor: "ibarretxe miente a conciencia cuando dice que quiere escuchar al pueblo" con su consulta

21/06/2008 - 17:30

-"Tener a toda la oposición con escolta es una indignidad y no una circunstancia inevitable" MADRID, 21 (SERVIMEDIA) El secretario general del PSE-PSOE de Vizcaya, José Antonio Pastor, aseguró hoy que "Ibarretxe miente a conciencia cuando dice que quiere escuchar al pueblo. No quiere escuchar a nadie que no le dé la razón. Ni quiere ningún debate". Por eso, "obligará" al Parlamento vasco a votar su proyecto de consulta "sin debate, sin enmiendas y sin argumentos".

Por otra parte, afirmó que "ETA es el primer problema de los vascos porque es una amenaza a nuestra libertad, a la de todos, sin distinción", un grupo de amenazados en el que también incluyó a los nacionalistas y "a los disidentes de la izquierda abertzale".

PASTOR (PAS.MC )hizo estas declaraciones en su discurso inaugural de la casa del pueblo de la localidad de Derio, un lugar que "los enemigos del pueblo vasco y de su libertad quisieron cerrar con una bomba", recordó en referencia a ETA.

"Los socialistas vascos", añadió, "no vamos a callarnos ni a retroceder un solo paso en la defensa de la democracia y de la libertad".

Los "asesinos", matizó, quieren amenazar a quienes no se pliegan a su voluntad, y por eso ponen bombas en lugares como esta Casa del Pueblo, para amedrentar a los socialistas y al resto de los vecinos, a los nacionalistas, a los populares, a los disidentes de la izquierda abertzale, a los familiares de los presos, aseguró.

"Que no os sorprenda porque es así. A ellos, como a todos, también los necesitan asustados. Necesitan sembrar el miedo en todo aquel que no obedezca en cada momento", aclaró.

"Es obvio que tener a toda la oposición con escolta es una indignidad y no una circunstancia inevitable". De hecho, "la persecución que sufren miles de vascos: empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, profesores..." no es una "característica del País".

Por eso, calificó de "indigno" el hecho de "mirar a otro lado mientras miles de vascos viven amenazados" o son asesinados, al igual que "dar soporte institucional, justificar o disculpar a ETA".

"Ese mismo Gobierno Vasco que se indigna, con razón, cuando Amnistía Internacional denuncia a la Ertzaintza por torturas, se sube al carro de la deslegitimación de las instituciones democráticas para hacerle el caldo gordo a los votantes de la izquierda abertzale".

Por eso, "ha inventado una consulta que no encaja en las leyes de ninguna democracia pero que se ajusta a la medida en sus obsesiones particulares", en referencia al proyecto de consulta propuesto por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Una consulta, que según Pastor, pretende "aglutinar a los vascos que él considera suyos en un falso enfrentamiento con el resto", para poder mantenerse en el Gobierno tras las próximas elecciones regionales.

"Ibarretxe miente a conciencia cuando dice que quiere escuchar al pueblo. No quiere escuchar a nadie que no le dé la razón. Ni quiere ningún debate". Por eso, "obligará" al Parlamento vasco a votar su proyecto de consulta "sin debate, sin enmiendas y sin argumentos".

