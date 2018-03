Carla Bruni reconoce tener "reflejos epidérmicos de izquierdas"

AFP 21/06/2008 - 17:03

Carla Bruni-Sarkozy, esposa del presidente francés, Nicolas Sarkozy, reconoció que sus "reflejos epidérmicos son de izquierdas", en una entrevista que publica este sábado el diario francés Libération.

"Mis reflejos epidérmicos son de izquierdas", declaró Bruni. Sin embargo, la ex modelo y cantante reconoce que si Sarkozy, líder de la mayoría conservadora del UMP, "se presenta a la reelección, le votaría".

"Siempre he tenido las mismas convicciones, a pesar de no ser una mujer muy comprometida políticamente", declaró. "Nunca he votado y nunca fui una militante", agregó.

Cuestionada sobre qué le haría reaccionar de manera epidérmica, Bruni respondió que "los test ADN para controlar la inmigración" y añadió que volvería a participar en un acto en contra de esta medida (como ya hizo el 14 de octubre en París) "si fuera completamente libre de ir y si mi nueva situación no supusiese un prejuicio". Esta "nueva situación" (su boda con Sarkozy), sin embargo, no le impediría participar en un acto contra la política llevada a cabo por su marido.

Carla explicó que "a pesar de que vengo de una familia burguesa, no es en absoluto conservadora". "Los míos se quedaron sorprendidos de su entrada (de Nicolas Sarkozy) en nuestras vidas", añadió.

Bruni reconoció además que Sarkozy le dio el consentimiento para conceder una larga entrevista al diario francés, de marcada tendencia izquierdista. "Me dijo: tengo confianza en ti, vete".

Sobre el tópico de que la cultura es de izquierdas, Carla Bruni asegura que es "un pensamiento extremo. Hay sin duda gente de derechas extremadamente culta y hay sin duda ignorantes de izquierdas. Yo soy de éstas últimas, !ignorante¡".

En tanto que primera dama, Carla Bruni-Sarkozy dijo querer hacer "alguna cosa importante relacionada con acciones humanitarias" y aseguró que no hará nada que no siga "las tradiciones".

Ante la inminente salida de su disco 'Comme si de rien n'était', el 21 de julio, Carla Bruni-Sarkozy aseguró que esa doble faceta de cantante y primera dama le permite sobrevivir al hecho de estar "sobrepasada por la situación exterior". "Volveré a dar conciertos cuando mi marido deje de ser presidente de la República", agregó.

Carla Bruni-Sarkozy concluyó asegurando que considera poder "quizá" ayudar a su marido a "explicarse mejor sobre las cosas que quiere" y para "dar un estatus superior a la cultura", aunque reveló "haber intervenido muy poco" en la acción del presidente.