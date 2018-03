Congreso pp. rajoy incluye a gallardÓn, cobo y botella en la nueva ejecutiva

21/06/2008 - 18:48

- Los compromisarios reciben con una ovación la inclusión del alcalde de Madrid VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha incluido en la nueva Ejecutiva del partido que saldrá aprobada del XVI Congreso Nacional al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; a su mano derecha en el ayuntamiento, Manuel Cobo, y a la teniente de alcalde, Ana Botella, esposa de José María Aznar.

La inclusión de Gallardón fue muy bien acogida por los 3.000 compromisarios presentes en el cónclave, que aplaudieron la incorporación. El alcalde de Madrid, al escucharlos, se puso en pie y saludó efusivamente a los asistentes.

Al mismo tiempo que entran Gallardón, Cobo y Botella, sale de la Ejecutiva Nacional del PP el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre.

La lista completa de los 35 vocales incluidos en el Comité Ejecutivo Nacional del PP es: Alfonso Alonso, Juan Carlos Aparicio, Rita Barberá, Leopoldo Barreda, José Manuel Barreiro, Ana Botella, Gerardo Camps, Manuel Cobo, Miguel Ángel Cortés, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Carlos Floriano, Gerardo Galeote, Concepción Gamarra, José Manuel García Margallo, María José García Pelayo, Juan José Güemes, Juan José Lucas, Pepa Luzardo, Teófila Martínez, Lourdes Méndez Monasterio, José María Michavila, Francisco Millán, Ángeles Muñoz, Dolors Nadal, Corina Porro, Vicente Rambla, Luisa Fernanda Rudí, Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio Sanz, Cristina Tavío, Alejo Vidal-Quadras, Celia Villalobos, Tomás Villanueva y Juan Ignacio Zoido Para la Junta Directiva Nacional, Rajoy incluye entre otros mandatarios al ex alcalde de Madrid José María Alvarez del Manzano, la ex teniente de alcalde Mercedes de la Merced, el barcelonés Alberto Fernández Díaz, Lucía Figar, la ex ministra Isabel Tocino y el vasco Carlos Urquijo.

