El grupo burrianense Puk 2 saca al mercado su primer disco y estrena la serie on line 'Famiglia'

21/06/2008 - 18:52

Raúl, David y Pedro son tres jóvenes de Burriana de edades comprendidas entre los 20 y los 22 años que forman el grupo PUK 2. Esta banda de punk-pop acaba de sacar este mes al mercado su primer disco al que han titulado 'Famiglia'.

CASTELLÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Raúl, David y Pedro son tres jóvenes de Burriana de edades comprendidas entre los 20 y los 22 años que forman el grupo PUK 2. Esta banda de punk-pop acaba de sacar este mes al mercado su primer disco al que han titulado 'Famiglia'.

"Le hemos puesto este título porque va dirigido a toda la gente que nos apoya, ya que los consideramos una familia. Hemos puesto el nombre en italiano para darle un poco el sentido de la mafia de la familia", comentaron sus componentes.

El grupo tiene una página web oficial --www.pukdos.com--en la que sus fans pueden encontrar el primer capítulo de la serie Famiglia, con el mismo nombre que el disco. Es una grabación que ellos mismos han producido en la que se combinan guiños de series de los años 80 con sckets ideados por ellos mismos para la ocasión.

Los tres personajes protagonistas de esta serie on line son ellos mismos, los componentes del grupo PUK2. "Hemos grabado este primer capítulo en muy poco tiempo pero la intención es hacer más para que nuestros seguidores se rían un poco con nosotros, además es una forma de promocionar Famiglia, nuestro nuevo disco", comentaron.

El album, producido por David y Raúl, contiene 12 canciones que tratan temas cotidianos que afectan a los jóvenes actualmente. Además, en algunos temas PUK 2 ha contado con la colaboración de los cantantes de grupos como No way out y Aloud, que les han prestado sus voces.

Estos jóvenes llevan cinco años juntos como grupo y ya han pisado escenarios de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia. Actualmente se encuentran cerrando la gira de verano que les llevará en agosto al Onda Summer Festival. Se consideran unos privilegiados que pueden disfrutar con lo que más les gusta: tocar sus canciones. La música de bandas internacionales como Green Day, Offspring o Blink-182 les ha inspirado para componer sus temas. El primer single de Famiglia se titula Detrás del cristal.