Congreso pp. mayor oreja dice ante rajoy que marÍa san gil debe ser un referente para espana

-Culpó a Zapatero de haber llevado a España a un segundo plano en la Unión Europea VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, aseguró hoy ante los más de 3.000 compromisarios presentes en el XVI Congreso Nacional del PP que María San Gil debe ser un referente "para España y para Europa".

Mayor Oreja, en el discurso con el que dio cuenta de la labor desarrollada en estos últimos cuatro años por el Grupo Popular en el Parlamento Europeo, quiso destacar "la generosidad y la lealtad con sus convicciones" de San Gil, la gran ausente en el cónclave de los populares.

Mayor Oreja quiso comenzar su disurso con tres agradecimientos. Por un lado, dio las gracias a Mariano Rajoy por la confianza que ha depositado en la delegacion del partido y por la "autonomía" con la que le ha permitido trabajar y, por el otro, reconoció la labor de los euparlamentarios populares por el "prestigio" alcanzado.

Pero su agradecimiento más especial, el que levantó la mayor ovación, fue el que dirigió a la fallecida Loyola de Palacio, "un ejemplo de lo que tiene que hacer un español en las instituciones europeas".

SEGUNDO PLANO EN EUROPA Con sus palabras, Mayor Oreja explicó que los 27 países miembros de la UE "no tienen todos el mismo papel", y aseguró que "hay quienes están en el puente de mando y hay quienes no están". "Lamentablemente, España no está hoy en el puente de mando", aseguró.

En este sentido, el europarlamentario culpó a Zapatero de no haber sabido presentar ante Europa "una gran nación segura de sí misma" y de llevar a las instituciones de la UE "lo que separa y divide a los españoles".

Además, culpó a Zapatero de trasladar a la UE "su negociación con los terroristas" y de "inventarse nuevas naciones en España".

Con esta actitud del presidente del Gobierno, que "no entiende" el concepto de Europa, España "jamás estará liderando la UE".

Frente a esta panorama, Mayor Oreja abogó por que el PP sea el gran motor que impulse "la regeneración" de la UE. "Tenemos la intención y la ambición para llevarlo a cabo", aseguró.

El objetivo de esta regeneración es dotar a la UE de instituciones "capaces de hacer frente al terrorismo" y de plantear soluciones "con una única voz" al problema de la inmigración ilegal.

Para Mayor Oreja, la cuestión no es determinar si el PP "es de centro, liberal o reformista" sino de entender que la "segunda transición" que pretenden hacer los nacionalistas con la connivencia de Zapatero "nos lleva al desastre".

CONSTRUCCIÓN EUROPEA El europarlamentario quiso dejar claro su convencimiento de lo que necesita la UE en la actualidad es un renovar el impulso al proceso de construcción europeo, "después del fracaso de la Constitución y del Tratado de Lisboa".

En este proceso, "España debe tener una voz adecuada y suficente" en el seno de la UE para poder hacer frente a los euroescépticos. Pero Mayor Oreja advirtió de que el mayor peligro para Europa no son los euroescépticos sino "aquellos que cada día creen en menos cosas" y que identificó con los partidos de izquierda.

En este sentido, dijo que frente a la izquierda que "se ha quedado sin proyectos propios y ya no quiere construir", el centro derecha europeo debe luchar por sus "convicciones y valores" para reforzar las instituciones de la UE.

"Debemos esforzarnos para no contagiarnos de los proyectos políticos 'light', porque en ese terreno la izquierda y especialmente Zapatero son unos campeones natos", dijo Mayor Oreja.

Por último, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo pidió a su partido que no tenga miedo "a la soledad" política porque, en determinados momentos, "es mejor estar solos que mal acompañados".

