Congreso pp. rajoy renueva la mitad de la ejecutiva, aparta a los crÍticos y premia a andalucia

21/06/2008 - 21:58

- Desaparecen Mayor Oreja, San Gil, Costa y Aragonés en beneficio de partidarios de Rajoy, incluido su cuñado - La nueva Ejecutiva tiene 23 hombres frente a 16 mujeres y cuenta con 18 caras nuevas VALENCIA, 21 (SERVIMEDIA) El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha renovado la mitad del Comité Ejecutivo Nacional con la incorporación de 18 nuevas caras, entre las que destacan los concejales madrileños Manuel Cobo y Ana Botella, y el cese de vocales críticos como Juan Costa, Ignacio González y María San Gil.

La lista con la que Rajoy se ha presentado a la reelección como presidente del PP está compuesta por 23 hombres frente a 16 mujeres, convierte a Andalucía en la comunidad con más representantes y elimina a la vieja guardia representada por Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja.

Además, cuenta con una incorporación sorpresa por designación directa de Rajoy personificada en María del Mar Blanco Garrido, la hermana del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco que fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en 1997.

La entrada de Blanco Garrido intenta compensar la baja de la presidenta del PP vasco, María San Gil, quien ya anunció su retirada de la primera línea política por discrepancias con la nueva estrategia política de Mariano Rajoy.

Rajoy introduce a cambio a otros dos dirigentes del PP vasco próximos a sus planteamientos, el diputado y ex alcalde de Vitoria Alfonso Alonso y el portavoz del PP en el Parlamento de Euskadi, Leopoldo Barreda.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid se convierten en las regiones con más miembros en el Comité Ejecutivo Nacional.

Javier Arenas cuenta en este órgano con sus compañeros Gerardo Galeote, María José García Pelayo, Teófila Martínez, Ángeles Muñoz, Antonio Sanz, Celia Villalobos y Juan Ignacio Zoido.

Además de Arenas, el valenciano Francisco Camps también ve recompensado su lealtad a Mariano Rajoy con cuatro vocales: Rita Barberá, José Manuel García-Margallo, José María Michavila y Vicente Rambla.

El caso más interesante es el de Madrid, que curiosamente pasa de 2 representantes a 6 sin que ello signifique un mayor peso de Esperanza Aguirre. Rajoy ha quitado a Ignacio González, "mano derecha" de la presidenta, y ha dado entrada a otros dos de sus consejeros: Juan José Güemes y Alfredo Prada.

Sin embargo, también aparecen otras dos personas del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón: Ana Botella, esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar; y Manuel Cobo, leal compañero del alcalde y que en el último congreso regional de Madrid intentó disputar a Aguirre la Presidencia del partido.

Junto a la incorporación del consejero madrileño Juan José Güemes, la única voz crítica que puede encontrarse en la nueva Ejecutiva del PP es la de Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP de Cataluña pero actualmente afiliado al PP de Madrid de Esperanza Aguirre.

EL CUNADO DE RAJOY Galicia, la tierra natal de Rajoy, también mejora su presencia con la continuidad de José Manuel Barreiro y la incorporación al Comité Ejecutivo Nacional de la concejala de Vigo Corina Porro y el eurodiputado Francisco Millán.

La presencia de Millán resulta especialmente llamativa. No se trata sólo de un viejo amigo de Rajoy y de un asesor en temas internacionales. Además, son cuñados porque Millán está casado con Mercedes Rajoy Brey, hermana del líder popular.

La lista completa de los 35 vocales incluidos en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP es: Alfonso Alonso, Juan Carlos Aparicio, Rita Barberá, Leopoldo Barreda, José Manuel Barreiro, Ana Botella, Gerardo Camps, Manuel Cobo, Miguel Ángel Cortés, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Carlos Floriano, Gerardo Galeote, Concepción Gamarra, José Manuel García Margallo, María José García Pelayo, Juan José Güemes, Juan José Lucas, Pepa Luzardo, Teófila Martínez, Lourdes Méndez Monasterio, José María Michavila, Francisco Millán, Ángeles Muñoz, Dolors Nadal, Corina Porro, Vicente Rambla, Luisa Fernanda Rudí, Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio Sanz, Cristina Tavío, Alejo Vidal-Quadras, Celia Villalobos, Tomás Villanueva y Juan Ignacio Zoido Para la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del PP, Rajoy incluye entre otros mandatarios al ex alcalde de Madrid José María Alvarez del Manzano, la ex teniente de alcalde Mercedes de la Merced, el barcelonés Alberto Fernández Díaz, Lucía Figar, la ex ministra Isabel Tocino y el vasco Carlos Urquijo.

