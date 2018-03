Congreso PP.- Rus dice que el encuentro transcurre con "alegría" y rechaza los "problemas" de los que se hablaba

21/06/2008 - 22:28

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, aseguró hoy que el XVI Congreso Nacional del PP, que desde ayer y hasta mañana se desarrolla en Feria Valencia, está transcurriendo con "alegría". Indicó que este encuentro es "una maravilla" y rechazó los "problemas" de los que se hablaba en el periodo precongresual.

VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Rus realizó estas declaraciones tras el discurso del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy en el congreso en calidad de candidato a la reelección como responsable de la formación.

En alusión a los "problemas", agregó que "se ha acabado todo" y que el cónclave está siendo "la alegría de la huerta", además de asegurar que los populares están encaminados a "ganar las elecciones".

El también presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad valenciana de Xàtiva, valoró, al ser preguntado por el tema del agua, que éste se ha afrontado "muy bien" durante el encuentro. Asimismo, respecto a una enmienda de las debatidas ayer al estudiar las ponencias que proponía aumentar la capacidad de decisión de las direcciones provinciales sobre las regionales, apuntó que eso no podía ser así porque en ese caso a los responsables provinciales "nos hubieran tirado a la calle a todos", sostuvo.

En este sentido, manifestó que no se puede "mandar más que el presidente". "No puede ser, nosotros somos novilleros y arriba están los matadores de todos", comentó, al tiempo que aseveró que "cuando uno está en segunda fila no puede mandar más que el está primero".