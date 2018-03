Resumen de la Prensa de Madrid

Madrid, 19 jul (EFE).- La sentencia del Tribunal Supremo sobre los atentados del 11-M, la renovación de la cúpula militar y la situación económica son temas destacados en las portadas de la prensa de Madrid.

ABC: "El PSC amenaza a Zapatero con abanderar un frente nacionalista", " El Rey y el presidente del Gobierno recibirán a Chávez el día de Santiago", "El Gobierno cierra la renovación de la cúpula militar" (pie de foto), "Los Kirchner capitulan y retiran la ley que sublevó al campo" y "Trichet avisa de que el BCE no cambiará su política 'por España'".

En el editorial "La sentencia definitiva del 11-M" dice que "el Estado de Derecho no puede garantizar una justicia perfecta, no sólo porque es limitada, sino, sobre todo, porque es humana. Pero al final, gusten o no, deben acatarse las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, porque representan la forma civilizada de aplicar la ley y de restaurar la paz social y son la única opción de las víctimas para obtener, por escasa y tardía que pueda llegar a ser, la reparación del sufrimiento".

EL MUNDO: "Blanco le acosa con el 11-M y Rajoy elude pronunciarse", "Dimite el ejecutivo de Caja Madrid que prestó mil millones a Martinsa", "La jefa y los jefes" (pie de foto sobre la renovación de la cúpula militar).

En el editorial "Blanco pone en evidencia el silencio de Rajoy" señala que "cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual que se tome la molestia de leer el fallo del Supremo llega a la conclusión inevitable de que todavía hay mucho que esclarecer sobre el 11-M, como subrayan los medios extranjeros cuyo enfoque contrasta con el de algunos nacionales que han preferido subrayar lo que a ellos les gustaría que la sentencia dijese y no lo que en realidad dice".

EL PAÍS: "Moncloa convoca a destacados economistas para evaluar la crisis", "Francia ordena revisar todas sus centrales nucleares", "Análisis de la sentencia del 11-M: Carpetazo judicial a 4 años de falsedades", "El nuevo alcalde de Estepona despide a la hija del presidente del Senado" y "Las vacaciones habaneras de Gabo" (pie de foto).

En el editorial "Cristina fracasa" señala que "Fernández tiene por delante tres años y medio de mandato, demasiado tiempo para hacerle ya funerales políticos. Pero la líder argentina hizo campaña electoral acentuando su supuesta condición de moderada, demócrata y partidaria de los acuerdos. La realidad la ha desmentido rotundamente. Tendrá que comenzar a gobernar con el estilo que le hizo obtener la confianza de sus compatriotas si quiere salvar su presidencia".

LA RAZÓN: "El fiscal desmonta la última actuación de 'El Solitario'", "El general que dirigió la retirada de Irak, nuevo jefe del Ejército", "La morosidad alcanza su mayor nivel desde 1999 tras duplicarse en los últimos doce meses", "El Gobierno vasco desafía a Zapatero y al TC, y acuerda mantener la convocatoria independentista", "El Estado pagará el paro en dos plazos a 100.000 inmigrantes para que regresen a sus países".

En el editorial "Cien días de cuesta abajo y sin frenos" opina que "la opinión mayoritaria de los ciudadanos es que Zapatero y su equipo han ido a remolque de los acontecimientos, que han estado demasiado tiempo cruzados de brazos ante el avance de la crisis. Más aún, para el hombre de la calle resulta incomprensible que el discurso oficial fuera por un lado, todo optimismo y magníficas perspectivas, mientras la cruda realidad iba por otro. Lo que hoy se pregunta la mayoría de la gente es si el Gobierno se equivocó de buena fe en el diagnóstico o no dijo la verdad por razones electorales".