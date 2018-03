Chaves acusa al PP de "no respetar el Estado de Derecho" al defender las tesis "conspirativas" del 11-M

19/07/2008 - 13:32

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, acusó hoy al PP de "no respetar el Estado de Derecho", ya que pese a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los atentados del 11-M que acredita que fueron cometidos por una célula islamista, "todavía quiere agarrarse al clavo ardiendo de las tesis conspirativas", que han sido "desechadas" por la Justicia.

PALMA DE MALLORCA/SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

En este sentido, consideró que la formación liderada por Mariano Rajoy "no acaba de asumir la derrota en las elecciones generales de 2004", después de que el portavoz 'popular' en la Comisión de Justicia, Federico Trillo, dijera ayer que "sigue sin intuirse" el "autor intelectual" de la masacre.

Durante su intervención en el XI Congreso Regional del PSIB, que se celebra en Palma, Chaves señaló que la próxima reunión que mantendrán el 27 de julio el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, será la "prueba del algodón" para que los 'populares' demuestren que tras su último Congreso ha habido un "cambio de estrategia y que supedita los intereses de partido a los intereses generales de los ciudadanos".

Así, confió en que después de que el PP haya asegurado que quiere convertirse en un partido "moderado y que desea iniciar el enésimo viaje al centro político", sea posible que durante el "importante" encuentro entre Zapatero y Rajoy puedan llegar a acuerdos sobre temas "fundamentales", como la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

"POLÍTICA DE LA CRISPACIÓN"

Por otra parte, Chaves acusó a los 'populares' de "manipular la lengua", con el fin de "dividir y enfrentar" a los españoles, tal como, en su opinión, hicieron en la pasada legislatura cuando utilizaron la "política de crispación" para "confrontar" a unas Comunidades Autónomas con otras "envolviéndose en la bandera española y monopolizando la unidad de España".

En este sentido, el dirigente socialista manifestó que en la anterior legislatura, el PP, "con Rajoy a la cabeza", realizó la oposición "más irresponsable que se ha conocido durante los últimos años en España", tras fomentar una política "antivasquista y anticatalanista" y acusar al PSOE de "destruir y romper" la unidad de España.

Además, criticó que pese a la voluntad de los 'populares' de hacer un giro al centro, algunos dirigentes de este partido hablan de algunas Comunidades como si fueran territorio "hostil, porque tienen una lengua y una cultura diferentes, que son las de todos, tal como establece la Constitución Española".

Finalmente, Chaves destacó que España necesita una derecha "europeísta, democrática, dialogante, que no insulte y que sea capaz de llegar a acuerdos en los grandes temas del Estado", de forma que no los use para lograr "rédito político y electoral", tal como, en su opinión, hizo el PP durante la pasada legislatura.