Leire Pajín califica la Expo de Zaragoza y la Comunidad aragonesa como "modelo de desarrollo" para el resto del país

19/07/2008 - 16:14

Cotizaciones relacionadas GRUPO MODELO S.A.B 6,94 +0,20%

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, consideró hoy que la Exposición Internacional de Zaragoza ('Agua y desarrollo sostenible') y la Comunidad autónoma de Aragón, en general, son un "punto de partida y un modelo de desarrollo" para el resto del país.

TERUEL, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, consideró hoy que la Exposición Internacional de Zaragoza ('Agua y desarrollo sostenible') y la Comunidad autónoma de Aragón, en general, son un "punto de partida y un MODELO (XGMD.MC )de desarrollo" para el resto del país.

Pajín participó hoy en el acto de inauguración del XIV Congreso Regional del PSOE-Aragón, que se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel bajo el lema 'Respuestas para Aragón'.

En su discurso, la nueva secretaria de Organización socialista destacó la transformación en Aragón, teniendo como principal motor el cambio y la apuesta por el progreso, del Partido Socialista, un equipo liderado por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, también secretario general del partido en esta Comunidad, cargo en el que será reelegido esta tarde.

En este sentido, Pajín puso como ejemplo nacional de desarrollo a la Comunidad autónoma de Aragón, a sus tres provincias, y tuvo palabras de agradecimiento hacia los distintos representantes socialistas en Zaragoza, Huesca y Teruel.

En sus palabras, resaltó también la labor de las mujeres del PSOE y recordó a esas primeras mujeres que comenzaron en las juventudes socialistas, y que poco a poco han trasmitido los valores sociales de progreso y de modernidad a las mujeres de todo el ámbito nacional.

Especialmente se refirió a aquellas militantes del PSOE aragonés que han conseguido que las mujeres aragonesas "tengan, cada vez más, una espacio dentro de la sociedad". En este sentido, Pajín mencionó a una de las mujeres socialistas impulsoras, "una de nuestras más preciadas compañeras de partido, Lola Soler".

Leire Pajín también habló de las "raíces del nuestro partido", recordando los orígenes más reivindicativos y sindicales del Partido Socialista bajo el liderazgo de uno de sus fundadores Pablo Iglesias.

La secretaria de Organización consideró que "debemos estar orgullosos de nuestro pasado, tomando decisiones en la actualidad como la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, para así recordar, aquellos momentos difíciles para la mayoría de los españoles".

Además, Pajín recuperó una frase de Pablo Iglesias, "no sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino los buenos ejemplos y con la recta conducta de sus hombres", frase a la que añadió "y de sus mujeres".

Tras este recorrido por la trayectoria del PSOE, la secretaria de Organización analizó la política aragonesa, los distintos proyectos y realidades llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón y de las distintas administraciones e instituciones encabezadas en la Comunidad por el PSOE con su socio de gobierno el Partido Aragonés, en materia de educación, salud, o infraestructuras.

Sobre estas cuestiones, Pajín pidió "que no todas la competencias recaigan en el Gobierno central", sino que desde las propios administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, y desde el ámbito autonómico "seamos capaces de distribuirlas y llevarlas adelante".

ARRIMAR EL HOMBRO

Por último, Pajín mencionó la situación económica de España, asegurando que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "es muy consciente de cual es la situación actual de España".

De hecho, afirmó que el Gobierno central es "consciente de que las familias no pueden llegar a final de mes, de cuánto cuesta llenar el depósito del coche, y muy consciente de lo que cuesta hoy pagar la hipoteca".

Además, Pajín advirtió que "en estos cien días de Gobierno, desde el primer día hemos estado al lado de los que nos necesitaban, de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que peor lo están pasando".

Ante esta situación económica, Pajín lanzó un mensaje de esperanza tranquilidad y positivismo y aseguró que "saldremos de esta situación arrimando el hombro con los empresarios y los sindicatos, pero especialmente lo haremos estando más cerca que nunca de los becarios, de los pensionistas y de los trabajadores".

ARAGÓN CRECE.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, y actual secretario regional del PSOE, Marcelino Iglesias, recordó el atraso que esta Comunidad ha sufrido durante el siglo XX para indicar que gracias a la incorporación del PSOE al Ejecutivo autónomo desde el año 1999 "Aragón ha ido y está creciendo, y todo gracias a dos herramientas fundamentales: el Estatuto de Autonomía de Aragón, y las políticas racionales del agua".

Respecto al Estatuto, Iglesias respondió a las críticas de la oposición al texto afirmando que "no solamente es un Estatuto necesario sino que va a permitir que Aragón tenga cada vez más peso dentro del componente nacional, y mayor autonomía de decisión y de gobierno para continuar con el despliegue de Aragón, al igual que lo han hecho las comunidades vecinas, como Navarra, Cataluña, País Vasco, o la Comunidad Valenciana".

En materia hidráulica, Marcelino Iglesias expuso que en el caso de la transferencia o trasvase de agua a Barcelona "no nos debimos explicar bien, porque lo que el PSOE defendía era que una ciudad como Barcelona no se podía quedar sin agua", no un trasvase del río Ebro.

Por último, el responsable del Ejecutivo autónomo señaló que en este XIV Congreso Regional del PSOE Aragón "no solamente" se pretende "presentar enmiendas" o elegir "al secretario regional y a la junta directiva", sino que se espera "obtener las respuestas a las preguntas y problemas de los aragoneses".

Tras la presentación de las ponencias políticas, a las cinco de esta tarde está previsto Marcelino Iglesias salga reelegido en su cargo de secretario regional del PSOE-Aragón y que se den a conocer los nombres y cargos de la nueva Junta Directiva regional del partido. Mañana domingo, a las 12.30 horas, está prevista la clausura de este XIV Congreso con la presencia del presidente del PSOE, Manuel Chaves.