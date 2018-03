Hamilton confirma con una 'pole' su buen momento y Raikkonen decepciona

AFP 19/07/2008 - 18:17

Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) logró su tercera 'pole' de la temporada en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y saldrá bastante distanciado del campeón del mundo Kimi Raikkonen, que se clasificó en una discreta sexta plaza este sábado en Hockenheim.

Después de dos carreras delicadas en Canadá y Francia, Hamilton parece haber recuperado su mejor forma. Magnífico bajo la lluvia ante su público de Silverstone hace dos semanas, encadenó otra brillante actuación.

Último de los favoritos en salir a pista para conquistar la 'pole position', el británico no tembló y se situó con autoridad en lo alto de la tablilla de tiempos con una vuelta perfecta.

"Mi primera vuelta en la Q3 ya fue buena pero perdí un poco de tiempo cuando Heikki (Kovalainen) se fue demasiado largo delante de mí", explicó el británico. "En mi segundo intento todo salió bien".

"Hemos dado un gran paso adelante desde los ensayos de la semana pasada, el monoplaza es bastante más competitivo e intentaré sacar puntos a los pilotos que están empatados conmigo en cabeza del campeonato, eso es primordial", añadió.

Su compañero Heikki Kovalainen, tercero a pesar de algunas salidas, confirmó que los McLaren-Mercedes pasan por su mejor momento.

"Estoy de acuerdo con Lewis: el monoplaza es mejor", afirmó el finlandés, dos semanas después de su 'pole' en Inglaterra. "Mi periodo de aprendizaje con McLaren-Mercedes ha sido difícil, ser competitivo cada fin de semana lleva un poco de tiempo, pero desde el Gran Premio de Francia me siento fuerte".

En una sesión de clasificación que no fue finalmente perturbada por la lluvia, el brasileño Felipe Massa (Ferrari), segundo, fue el único capaz de meterse entre las dos 'flechas de plata'.

"Ha sido duro, la competición está muy cerrada entre los Ferrari y los McLaren-Mercedes", analizaba el brasileño. "La carrera será también incierta. Mi objetivo siempre es ganar y, si no es posible, entonces intentaré sumar el mayor número de puntos".

Quince días después de su horrible fin de semana inglés, donde multiplicó los trompos bajo la lluvia, Massa repitió que confianza en sí mismo: "Sé que soy rápido bajo la lluvia y me río de lo que dice la gente. En Silverstone tuve un muy mal fin de semana".

Su compañero Kimi Raikkonen acabó decepcionado. El finlandés sólo pudo ser sexto, su peor clasificación del año sin tener en cuenta su problema mecánico en Australia, donde salió decimoquinto.

"No encontré el equilibrio adecuado en ningún momento. El viernes por la tarde pensaba ir en la dirección correcta pero no fue el caso", lamentaba. "No es el fin del mundo pero podría haber sido mejor. Aún así pienso poder ganar plazas en carrera y sumar muchos puntos".

De los tres líderes del campeonato, Raikkonen será el peor clasificado en la salida, lejos de sus rivales directos Hamilton y Massa, ambos en primera línea.

El finlandés tendrá delante al italiano Jarno Trulli (Toyota) y al español Fernando Alonso (Renault), cuarto y quinto.

En cuanto al polaco Robert Kubica, a dos puntos del trío de cabeza en el campeonato, saldrá justo detrás de Raikkonen.